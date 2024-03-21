В правящей партии Грузии сочли врагами заявляющих о ее помощи России с санкциями

В правящей партии Грузии назвали врагами подозревающих ее в помощи России

Мамука Мдинарадзе (Фото: gd.ge)

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал врагами настаивающих, что республика помогает России обходить санкции. Об этом он заявил журналистам, передает грузинский «Первый канал».

«Тот, кто обвиняет Грузию в помощи России в обходе санкций, является врагом Грузии. Какая бы организация ни была, кто бы ни был, все являются врагами Грузии. Это мы должны усвоить», — сказал он. Мдинарадзе назвал подобные утверждения далекими от реальности.

Мдинарадзе комментировал доклад, который накануне опубликовал «Институт исследования демократии». В нем, в частности, утверждалось, что Тбилиси помогает Москве обходить санкции в координации с властями Абхазии.

Обвинения, изложенные в докладе, также отверг грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Он назвал прописанные в нем тезисы ярким примером дезинформации.

«Вредными» подобные утверждения посчитала и оппозиция, передает «Рустави».

«Институт исследования демократии» был основан в 2018 году правозащитником и экс-омбудсменом Грузии (2012–2017) Учей Нануашвили. Среди целей организации заявлены защита прав человека, установление ориентированного на это и обеспечение верховенства закона государственного управления, а также содействие евроинтеграции страны. По информации «Рустави», институт финансируется Американским и Европейским национальными фондами за демократию (оба признаны в России нежелательными), фондом Сороса (в 2015 году также был признан нежелательным), посольством Нидерландов в Грузии и Агентством США по международному развитию (USAID).

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

В самом институте не посчитали опубликованное им исследование антигосударственным. Нануашвили заявил, что иностранное финансирование никак не влияет на деятельность организации.

Россия считает западные санкции незаконными.