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Война санкций ,  
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В правящей партии Грузии назвали врагами подозревающих ее в помощи России

В правящей партии Грузии сочли врагами заявляющих о ее помощи России с санкциями
Сюжет
Война санкций
Мамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе (Фото: gd.ge)

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал врагами настаивающих, что республика помогает России обходить санкции. Об этом он заявил журналистам, передает грузинский «Первый канал».

«Тот, кто обвиняет Грузию в помощи России в обходе санкций, является врагом Грузии. Какая бы организация ни была, кто бы ни был, все являются врагами Грузии. Это мы должны усвоить», — сказал он. Мдинарадзе назвал подобные утверждения далекими от реальности.

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Фото:ТАСС

Мдинарадзе комментировал доклад, который накануне опубликовал «Институт исследования демократии». В нем, в частности, утверждалось, что Тбилиси помогает Москве обходить санкции в координации с властями Абхазии.

Обвинения, изложенные в докладе, также отверг грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Он назвал прописанные в нем тезисы ярким примером дезинформации.

«Вредными» подобные утверждения посчитала и оппозиция, передает «Рустави».

«Институт исследования демократии» был основан в 2018 году правозащитником и экс-омбудсменом Грузии (2012–2017) Учей Нануашвили. Среди целей организации заявлены защита прав человека, установление ориентированного на это и обеспечение верховенства закона государственного управления, а также содействие евроинтеграции страны.

По информации «Рустави», институт финансируется Американским и Европейским национальными фондами за демократию (оба признаны в России нежелательными), фондом Сороса (в 2015 году также был признан нежелательным), посольством Нидерландов в Грузии и Агентством США по международному развитию (USAID).

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В самом институте не посчитали опубликованное им исследование антигосударственным. Нануашвили заявил, что иностранное финансирование никак не влияет на деятельность организации.

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Теги
Грузия санкции против России обход санкций
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