В Кремле отказались ждать возвращения «вставших на позиции врага» россиян
В России не будут ждать возвращения на родину россиян, которые «встали на позиции врага», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с редакцией «АиФ».
«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — сказал Песков.
Он напомнил, что глава государства также упоминал «предателей», которые берут в руки оружие и «начинают против нас с вами воевать».
«[Их] надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — заключил Песков.
В 2022 году россияне покидали страну двумя волнами. Первая началась после объявления о начале военной операции. Вторая пришлась на осень, когда была объявлена частичная мобилизация.
По данным ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов за рубеж составило 9,7 млн — почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре 2021 года.
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По подсчетам Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек (по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года). Больше всего людей за этот период выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).
Путин в июне 2023 года сказал, что по «скромным подсчетам» властей, половина уехавших уже вернулись в Россию, и этот процесс продолжался.
Президент не увидел в отъезде граждан ничего плохого. По мнению главы государства, это служит элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми она развивает экономические и гуманитарные контакты.
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