МВД Грузии: в 2023 году в страну приехало меньше россиян, чем уехало из нее

В 2023 году из Грузии уехало больше россиян, чем въехало в нее

Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

В 2023 году из Грузии уехали больше граждан России, чем въехали в нее, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на информацию МВД республики.

По данным ведомства, в 2023 году в страну въехали 1 856 237 россиян, в обратном направлении границу пересекли 1 887 223 человека с паспортом России.

Для четвертого квартала года эти показатели были зафиксированы на отметках в 348 050 человек (число въехавших) и 359 030 человек (число уехавших). Вместе с тем в этом квартале впервые за год наиболее популярным пунктом назначения уезжающих из Грузии стала Турция. За ней идут Россия, Армения, страны ЕС, Азербайджан, Украина и Индия.

Грузия стала одним из наиболее популярных направлений у россиян, которые решили покинуть страну после начала военной операции. После объявления частичной мобилизации на погранпереходе «Верхний Ларс» в Северной Осетии образовались очереди.

За день границу пересекало около 10 тыс. машин. В 2022 году, по информации МВД Грузии, государственную границу пересекли почти 1,5 млн граждан России. Остались жить в республике 62 304 человека.