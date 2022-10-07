Большинство работодателей в России не помогают работникам с обедами

Доля россиян, которым работодатели хотя бы частично компенсируют расходы на питание во время работы, остается крайне низкой. Зато стоимость обеда за последние три года выросла в среднем на 20%

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Большинство работающих россиян обедают во время рабочего дня за свой счет, работодатели частично или полностью оплачивают обед только 16% россиян, выяснили эксперты SuperJob (результаты исследования есть у РБК). Три года назад таких было 13%.

Подавляющее большинство респондентов — 76% опрошенных, оплачивают свой обед сами. Еще 8% не обедают на работе совсем.

Средняя стоимость обеда работающего россиянина составила 330 руб., хотя в 2019 году средние расходы на обед составляли 280 руб. в день. Причем мужчины тратят на обеды больше женщин — 340 против 320 руб, а молодежь до 24 лет тратит больше россиян старше 45-ти: 380 и 300 руб. соответственно.



Опрос жителей городов-миллионников показал, что больше всего тех, кто питается за счет работодателя, проживают в Омске, Уфе и Краснодаре. За свой счет чаще всего обедают в Воронеже, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам — в среднем 370 руб., петербуржцам и екатеринбуржцам — по 330 руб.

Меньше всего на обеды в рабочие дни тратят жители Краснодара и Уфы — 280 и 290 руб. соответственно.

Опрос проходил 1 — 6 октября 2022 года в 425 городах всех округов России, в нем участвовали 3 тыс. респондентов старше 18 лет и имеющих работу.

В мае 2021 года SuperJob выяснил, что большинство россиян в обеденный перерыв едят то, что принесли с собой из дома. Во время пандемии они стали еще реже обедать в кафе и ресторанах. Если в 2018 году 51% участников опроса брали с собой еду на работу из дома, то в 2021 году их доля возросла до 58%.

Еще 8% респондентов сообщили, что за время перерыва успевают пообедать дома, а 1% заказывали доставку еды в офис.

Тип питания россиян напрямую зависит от размера их зарплаты, говорилось в исследовании. Тех, кто привык брать контейнер с едой на работу, больше среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб., а тех, кто в основном питается в рабочих столовых и заведениях поблизости, — больше среди респондентов, которые получают свыше 80 тыс. руб.