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В SuperJob назвали долю пропускающих завтрак по будням россиян

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Большинство россиян в будние дни предпочитают съесть на завтрак бутерброд, кашу или блюдо из куриных яиц, выяснили эксперты сервиса SuperJob в результате опроса (есть у РБК). Однако эти предпочтения распределяются не в равных долях: на первом месте оказались бутерброды — их предпочитают 32%, на втором — разнообразные каши, которые едят по утрам 28% опрошенных. Яичнице, омлету или вареным яйцам отдают предпочтение 21% россиян.

Только чай или кофе пьют перед работой 15 и 20% респондентов соответственно, йогурты и творог едят около 5% россиян, а еще 2% предпочитают завтракать печеньем.

Причем мужчины чаще отдают предпочтение яичнице, омлету или вареным яйцам на завтрак — 23 против 18% среди женщин. Женщины гораздо чаще мужчин выбирают на завтрак творог или йогурт: 7 и 3% соответственно. Любительниц кофе «без ничего» на завтрак также больше среди женщин — 23 против 15% среди мужчин. «Голый» чай выбирают на завтрак 16% мужчин против 12% женщин.

Не все работающие жители России имеют привычку завтракать по утрам в будни, хотя тех, кто ест по утрам, подавляющее большинство: 66% предпочитают завтракать дома, у 15% респондентов есть возможность позавтракать на работе, 16% опрошенных заявили, что не едят по утрам. Около 1% ответили, что посещают для завтрака предприятия общественного питания.

Респонденты старше 45 лет чаще остальных перед работой завтракают дома — 74%, россияне в возрасте от 25 до 34 лет чаще не завтракают по утрам в рабочие дни, среди них эта доля поднимается до 21%, а каждый пятый сотрудник до 24 лет завтракает на работе.

Из-за пандемии россияне стали покупать меньше жвачки
Бизнес
Фото:Martin Moxter / imageBROKER.com / Global Look Press

Ранее исследовательская компания Nielsen IQ сообщила, что по итогам пандемийного 2020 года продажи жевательной резинки в рознице упали почти на 15% в натуральном выражении и на 13% — в денежном. В результате, по данным аналитиков, жвачка стала категорией кондитерских изделий, которая наиболее пострадала от пандемии и связанных с ней изменений привычек потребителей.

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Спрос на жвачку падал и до пандемии. Если в 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, спровоцировавший рост въездного турпотока, продажи жвачки выросли по сравнению с предыдущим годом на 6% в натуральном выражении и на 4% в денежном, то по итогам 2019 года продажи упали на 0,4 и на 1,4% соответственно.

Однако весной 2020 года, когда были объявлены нерабочие недели и режим самоизоляции, продажи жевательной резинки упали на 30,8% в натуральном выражении к аналогичному периоду 2019 года. После снятия ограничений спрос на жвачку начал восстанавливаться, но все равно не вышел на уровень до пандемии: в июне—декабре 2020 года продажи просели по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14,8%.
 

завтрак каша бутерброд
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