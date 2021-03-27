В SuperJob назвали долю пропускающих завтрак по будням россиян

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Большинство россиян в будние дни предпочитают съесть на завтрак бутерброд, кашу или блюдо из куриных яиц, выяснили эксперты сервиса SuperJob в результате опроса (есть у РБК). Однако эти предпочтения распределяются не в равных долях: на первом месте оказались бутерброды — их предпочитают 32%, на втором — разнообразные каши, которые едят по утрам 28% опрошенных. Яичнице, омлету или вареным яйцам отдают предпочтение 21% россиян.

Только чай или кофе пьют перед работой 15 и 20% респондентов соответственно, йогурты и творог едят около 5% россиян, а еще 2% предпочитают завтракать печеньем.

Причем мужчины чаще отдают предпочтение яичнице, омлету или вареным яйцам на завтрак — 23 против 18% среди женщин. Женщины гораздо чаще мужчин выбирают на завтрак творог или йогурт: 7 и 3% соответственно. Любительниц кофе «без ничего» на завтрак также больше среди женщин — 23 против 15% среди мужчин. «Голый» чай выбирают на завтрак 16% мужчин против 12% женщин.

Не все работающие жители России имеют привычку завтракать по утрам в будни, хотя тех, кто ест по утрам, подавляющее большинство: 66% предпочитают завтракать дома, у 15% респондентов есть возможность позавтракать на работе, 16% опрошенных заявили, что не едят по утрам. Около 1% ответили, что посещают для завтрака предприятия общественного питания.

Респонденты старше 45 лет чаще остальных перед работой завтракают дома — 74%, россияне в возрасте от 25 до 34 лет чаще не завтракают по утрам в рабочие дни, среди них эта доля поднимается до 21%, а каждый пятый сотрудник до 24 лет завтракает на работе.