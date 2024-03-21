Второй за день дрон сбили над Белгородской областью
Российские средства ПВО вновь сбили дрон над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотник уничтожили около 15:15 мск, уточнили в ведомстве.
Это второй дрон, сбитый над областью с начала суток. Первый, как сообщило Минобороны, ПВО уничтожила около 14:30 мск.
Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины.
Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дроном села Долгое в Белгородской области. Беспилотник упал и взорвался, никто не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль.
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