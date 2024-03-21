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Военная операция на Украине ,  
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Второй за день дрон сбили над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожен второй дрон за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО вновь сбили дрон над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотник уничтожили около 15:15 мск, уточнили в ведомстве.

Это второй дрон, сбитый над областью с начала суток. Первый, как сообщило Минобороны, ПВО уничтожила около 14:30 мск.

Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Политика
Фото:Минобороны России

Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дроном села Долгое в Белгородской области. Беспилотник упал и взорвался, никто не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль.

Второй за день дрон сбили над Белгородской областью
Второй за день дрон сбили над Белгородской областью

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Теги
Белгородская область беспилотники Украина Военная операция на Украине
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