Минобороны: над Белгородской областью уничтожен второй дрон за сутки

Второй за день дрон сбили над Белгородской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО вновь сбили дрон над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотник уничтожили около 15:15 мск, уточнили в ведомстве.

Это второй дрон, сбитый над областью с начала суток. Первый, как сообщило Минобороны, ПВО уничтожила около 14:30 мск.

Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дроном села Долгое в Белгородской области. Беспилотник упал и взорвался, никто не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль.