Мужчина с ружьем попытался ограбить отделение Сбербанка в тюменском селе

Фото: Никита Попов / РБК

В селе Казанское Тюменской области вооруженный ружьем мужчина попытался ограбить отделение Сбербанка, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил источник в региональном отделе полиции.

Собеседник РБК рассказал, что накануне около 14:45 по местному времени (12:45 мск) в сельском отделении банка по адресу улица Ленина, дом 6А сработала сигнализация.

Тревожную кнопку нажала заведующая отделения, в клиентскую кабинку к которой незадолго до этого вошел вооруженный мужчина 1972 года рождения. Он направил на женщину ствол охотничьего ружья и потребовал передать ему деньги.

После этого прикладом ружья мужчина разбил стекло кассы, проник в помещение и похитил оттуда около 3,4 млн руб. Деньги он положил в спортивную сумку, которую принес с собой. Вместе с украденными средствами он покинул отделение банка, оставив ружье у кассы.

На крыльце отделения банка налетчика задержали сотрудники ГИБДД совместно с нарядом ведомственной охраны. Людей, в том числе персонал, из здания эвакуировали. Никто из них не пострадал.

Полицейские изъяли с места происшествия гладкоствольное охотничье ружье ИЖ–58 12-го калибра. По данным источников, оно принадлежало умершему отчиму задержанного мужчины и не было зарегистрировано. Патронов к ружью на месте не обнаружили.

Как уточнили источники РБК, задержанным оказался местный житель, который работает оператором газового оборудования на одном из предприятий сферы ЖКХ.