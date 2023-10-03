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В Москве обстреляли и ограбили остановившегося на светофоре водителя

В Москве неизвестные обстреляли и ограбили остановившегося на светофоре водителя
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

В московском районе Марьино на юго-востоке города неизвестные напали на водителя, который остановился на красный сигнал светофора, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел около 16:20 3 октября на Донецкой улице. Когда водитель остановился на запрещающий сигнал светофора, к нему подошли неизвестные. Они разбили стекло машины и выстрелили в потерпевшего, забрали из автомобиля сумку с наличными и скрылись. Пострадавшего госпитализировали.

Предположительно, нападавшие открыли огонь из травматического оружия, уточнили в главном управлении МВД. Сейчас их разыскивают.

Расследование обстоятельств произошедшего контролирует московская прокуратура. По информации ведомства, злоумышленники выстрелили в водителя несколько раз, а стекло Mercedes разбили топором. Сами нападавшие скрылись на автомобиле Infiniti, его нашли брошенным в Батайском проезде недалеко от Донецкой улицы.

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК (разбой). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что пострадавший перевозил 20 млн руб. наличными. По его данным, это 48-летний руководитель фирмы ООО «Луна» Алексей Володин, ранее судимый по статье о растрате. Телеграм-канал «112» пишет, что у пострадавшего украли почти 30 млн руб. Такие же данные приводят Baza и РЕН ТВ.

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