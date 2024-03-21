Рейс «России» из Красноярска в Благовещенск залетел в Китай

Рейс авиакомпании «Россия» из Красноярска в Благовещенск залетел на территорию Китая по команде диспетчерских служб из-за необходимости освободить воздушное пространство для вертолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«Траектория движения самолета была изменена диспетчерами по причине изменения очередности пользования воздушным пространством, в связи с полетом другого воздушного судна — вертолета», — ответили в компании на запрос РБК.

По данным портала отслеживания движения воздушных судов, рейс FV6879 выполнялся на Boeing 737-800.

Ранее в марте самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в городе Медфорд американского штата Орегон без внешней панели. Рейс вылетел из Сан-Франциско и благополучно приземлился в пункте назначения — международном аэропорту Роуг Вэлли — Медфорд.

Инспекция обнаружила, что на самолете нет внешней панели, лишь в ходе послеполетной проверки. После этого аэропорт приостановил работу, взлетно-посадочную полосу и аэродром проверили на наличие утерянной части обшивки, однако ничего не было обнаружено.