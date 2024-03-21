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Военная операция на Украине ,  
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Пекин примирительно отреагировал на искажение главой СНБО имени Ли Хуэя

МИД Китая примирительно отреагировал на искажение главой СНБО имени Ли Хуэя
Сюжет
Военная операция на Украине
Линь Цзянь
Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал ошибку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который исказил имя китайского спецпредставителя Ли Хуэя.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — заявил Линь на брифинге в ответ на вопрос ТАСС об искаженном имени представителя Китая.

Секретарь СНБО Украины исказил имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя
Политика
Ли Хуэй

В марте спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправился в турне по Европе. Одна из его целей — выяснить, может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной, писала газета South China Morning Post.

Ли, говоря с европейскими коллегами о возможности участия Москвы в переговорах, ясно дал понять, что у нее есть два предварительных условия: прекращение поставок оружия на Украину и отмена указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, сообщила SCMP.

Глава украинского СНБО, комментируя предложение Пекина о мирных переговорах Киева и Москвы, заявил: «Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <...>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом».

Во время своего ответа Данилов неправильно произнес имя Ли Хуэя, в результате чего получилось нецензурное слово.

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Теги
Китай Украина Ли Хуэй СНБО Алексей Данилов
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