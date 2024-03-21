Пекин примирительно отреагировал на искажение главой СНБО имени Ли Хуэя

Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал ошибку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который исказил имя китайского спецпредставителя Ли Хуэя.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — заявил Линь на брифинге в ответ на вопрос ТАСС об искаженном имени представителя Китая.

В марте спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправился в турне по Европе. Одна из его целей — выяснить, может ли Китай стать посредником между Россией и Украиной, писала газета South China Morning Post.

Ли, говоря с европейскими коллегами о возможности участия Москвы в переговорах, ясно дал понять, что у нее есть два предварительных условия: прекращение поставок оружия на Украину и отмена указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, сообщила SCMP.

Глава украинского СНБО, комментируя предложение Пекина о мирных переговорах Киева и Москвы, заявил: «Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <...>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом».

Во время своего ответа Данилов неправильно произнес имя Ли Хуэя, в результате чего получилось нецензурное слово.