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Политика ,  
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Поляки провели стрельбы из танков «Черная пантера» у границы с Россией

Поляки задействовали в учениях у Калининградской области танки «Черная пантера»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В учениях, которые проходят вблизи границы с Калининградской областью, польские военные задействовали новейшие танки южнокорейского производства K2 «Черная пантера». Об этом сообщила пресс-служба 16-й механизированной дивизии, ее сообщение в соцсети Х репостнуло Министерство национальной обороны Польши.

«На полигоне в Бемово-Писке [населенный пункт в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши] вступили в действие K2 20-й Бартошицкой механизированной бригады. Обучение идет полным ходом», — говорится в сообщении.

В твите опубликованы также фотографии стрельбы из этих танков, в том числе ночью.

Ранее польское Минобороны рассказало в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о получении из Южной Кореи первой партии из 18 танков K2.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В конце февраля генштаб польской армии сообщил о начале учений с участием военных других стран Dragon-24. Планировалось, что в учениях примут участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из десяти стран НАТО, в том числе около 15 тыс. солдат польских вооруженных сил.

Польша и Южная Корея договорились о поставках танков «Черная пантера» в августе 2022 года. Cоглашение предусматривает покупку Польшей 180 танков К2.

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«Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию», — отметил на подписании договора о поставках министр обороны Польши Мариуш Блащак.

К2 «Черная пантера» — танк четвертого поколения. Машина оснащена автоматической пушкой калибром 120 мм, двумя пулеметами и управляемой противотанковой ракетой.

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Теги
Польша Калининградская область учения танки
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