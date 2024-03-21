Поляки провели стрельбы из танков «Черная пантера» у границы с Россией
В учениях, которые проходят вблизи границы с Калининградской областью, польские военные задействовали новейшие танки южнокорейского производства K2 «Черная пантера». Об этом сообщила пресс-служба 16-й механизированной дивизии, ее сообщение в соцсети Х репостнуло Министерство национальной обороны Польши.
«На полигоне в Бемово-Писке [населенный пункт в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши] вступили в действие K2 20-й Бартошицкой механизированной бригады. Обучение идет полным ходом», — говорится в сообщении.
В твите опубликованы также фотографии стрельбы из этих танков, в том числе ночью.
Ранее польское Минобороны рассказало в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о получении из Южной Кореи первой партии из 18 танков K2.
В конце февраля генштаб польской армии сообщил о начале учений с участием военных других стран Dragon-24. Планировалось, что в учениях примут участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из десяти стран НАТО, в том числе около 15 тыс. солдат польских вооруженных сил.
Польша и Южная Корея договорились о поставках танков «Черная пантера» в августе 2022 года. Cоглашение предусматривает покупку Польшей 180 танков К2.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
«Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию», — отметил на подписании договора о поставках министр обороны Польши Мариуш Блащак.
К2 «Черная пантера» — танк четвертого поколения. Машина оснащена автоматической пушкой калибром 120 мм, двумя пулеметами и управляемой противотанковой ракетой.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?