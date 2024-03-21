МЧС: на автодороге «Умнас» в Якутии в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Якутии

Фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

В результате ДТП на автодороге «Умнас» в Хангаласском районе Якутии погибли четыре человека, еще четыре пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Поступила информация о том, что на 37-м километре РАД «Умнас» в Хангаласском районе произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota Corolla», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что троих пострадавших доставили в больницу в Покровске. Четвертого пытаются достать из машины.

Прокуратура Хангаласского района организовала проверку.

В августе 2023 года в Нерюнгринском районе Якутии произошла авария с участием вахтового автобуса. В результате один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Водитель автобуса «Урал», по информации ведомства, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Сам мужчина погиб на месте.