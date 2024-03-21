Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате ДТП на автодороге «Умнас» в Хангаласском районе Якутии погибли четыре человека, еще четыре пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Поступила информация о том, что на 37-м километре РАД «Умнас» в Хангаласском районе произошло ДТП с участием автомобилей УАЗ и Toyota Corolla», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что троих пострадавших доставили в больницу в Покровске. Четвертого пытаются достать из машины.
Прокуратура Хангаласского района организовала проверку.
В августе 2023 года в Нерюнгринском районе Якутии произошла авария с участием вахтового автобуса. В результате один человек погиб и еще восемь получили ранения.
Водитель автобуса «Урал», по информации ведомства, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Сам мужчина погиб на месте.
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