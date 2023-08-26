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Человек погиб и еще восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Авария с участием вахтового автобуса произошла в Нерюнгриском районе Якутии, в результате один человек погиб и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Водитель автобуса, по информации ведомства, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Сам мужчина погиб на месте. Восьмерых пострадавших доставили в больницу. Все они были пассажирами вахтового автобуса, уточнили в прокуратуре.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Как уточняет телеканал «Якутия 24» со ссылкой на прокуратуру, причиной аварии мог стать отказ тормозов. Пассажиры сообщили каналу, что во время спуска автобус начал набирать скорость, и водитель сообщил им о проблеме с тормозной системой.

Погибший водил машину с 2012 года, и за последний год к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался, передает «Якутия 24».

ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД пишет, что ДТП произошло на закрытой технологической автодороге Улак — Эльга. «Урал». Пассажиры автобуса, по данным агентства, получили травмы различной степени тяжести.

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Теги
Якутия ДТП вахтовики Автобус
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