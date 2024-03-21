Посольство России посоветовало Австралии заняться своими проблемами

Посольство России рекомендовало Австралии сосредоточиться на своих проблемах

Посольство России в Австралии прокомментировало отказ МИДа признавать выборы президента России.

Ранее австралийское Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором назвало российские выборы фиктивными: «Эти выборы не были свободными, справедливыми, инклюзивными и заслуживающими доверия».

«Неприемлемая по тону и содержанию попытка официальной Канберры поставить под сомнение честность и демократичность наших выборов оскорбительна для миллионов российских граждан, недвусмысленно выразивших свою суверенную волю», — говорится в сообщении посольства России в Австралии в Telegram.

Посольство призвало австралийских политиков «сосредоточиться на проблемах собственной страны». «Здесь есть над чем поработать, особенно в свете международных обязательств Канберры в области свобод и прав человека», — добавили в диппредставительстве.

Ведомство указало, что, в отличие от «либеральных демократий вроде Австралии», возглавить Россию можно лишь при поддержке избирателей на всеобщих прямых выборах.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что президентские выборы в России не были свободными и честными.

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В польском МИДе также заявили, что выборы в России нельзя считать свободными и справедливыми.

Президент Владимир Путин заявил, что реакция стран Запада на результаты российских выборов была ожидаема.