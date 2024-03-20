В Молдавии назвали дедлайн высылки сотрудника посольства России
Сотрудник российского посольства в Молдавии, которого объявили персоной нон-грата, должен покинуть страну в течение 72 часов, заявил генеральный секретарь МИД республики Михай Мыцу. Об этом сообщил молдавский новостной портал Stiri.
«Дипломат собирается покинуть территорию республики через 72 часа. В классической манере, вероятно, последует зеркальный ответ», — цитирует портал Мыцу.
Неизвестно, как именно на высылку дипломата ответит Москва, добавил генсекретарь.
Разногласия между Москвой и Кишиневом возникли из-за открытия избирательных участков в Молдавии в рамках выборов президента России. Власти республики разрешили открыть только один участок и предупредили о последствиях, если Россия назначит место для голосования на территории непризнанного Приднестровья.
11 марта информагентство «Новости Приднестровья» сообщило, что в регионе откроют шесть участков для голосования россиян. Посла России Олега Васнецова в связи с инцидентом вызвали в МИД Молдавии и выразили протест. Посол подчеркнул, что у российских граждан есть право принимать участие в голосовании.
19 марта посла России вновь вызвали в молдавский МИД. Васнецову сообщили, что Кишинев объявляет персоной нон-грата одного из сотрудников дипмиссии.
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