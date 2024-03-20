Дума согласилась расширить «дачную амнистию» на теплицы, сараи и бани

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении «дачной амнистии» и распространении ее норм на бани, сараи и другие хозяйственные постройки на участке. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки ко второму чтению законопроекта будут вносить до 2 апреля 2024 года.

«Дачная амнистия» предполагает упрощенный порядок оформления прав на дачи и садовые дома, построенные до мая 1998 года. Схема действует в России с 2006 года, ее неоднократно продлевали.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2006 года «дачной амнистией» воспользовались более 15 млн заявителей.

«В то же время значительная часть недвижимости <...> (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, летние кухни и другие хозяйственные постройки) сегодня не может пройти процедуру государственной регистрации», — отметили авторы законопроекта, поскольку для этого нужны «выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и осуществление государственной регистрации прав».

Кроме того, под «дачную амнистию» предлагается ввести более 66 тыс. жилых двухквартирных жилых домов блокированной застройки, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы. Сейчас их владельцы могут оформить права на них и на земельные участки только в судебном порядке.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

В феврале 2024 года амнистию продлили до марта 2031 года. В том же месяце в Думу внесли на рассмотрение законопроект об упрощенной форме оформления прав на сараи, бани и другие хозпостройки, возведенные на территории дачных участков до мая 1998 года. Для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта.

Авторами документа стали депутаты-единороссы Павел Крашенинников, Ирина Белых, Даниил Бессарабов, Ирина Панькина, Виктор Пинский, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.