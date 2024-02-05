В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для бань, сараев и теплиц

В Думу внесли проект о «дачной амнистии» для бань и сараев

Речь идет об упрощенном порядке оформления прав. В законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов и сенаторов, предложено распространить амнистию на расположенные на участках хозяйственные постройки

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Группа депутатов Госдумы и сенаторов предложила распространить «дачную амнистию» на расположенные на участках хозяйственные постройки, а также на дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента, написал в телеграм-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Авторы инициативы — депутаты-единороссы Павел Крашенинников, Ирина Белых, Даниил Бессарабов, Ирина Панькина, Виктор Пинский, а также сенаторы Турчак и Андрей Клишас.

Турчак отметил, что сейчас оформление сараев, бань, теплиц, погребов, колодцев, летних кухонь и других построек на участке «требует немало времени и денег», сделать это без выполнения кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и государственной регистрации прав невозможно.

«Вместе с тем следует учесть, что технический учет, государственный учет объектов недвижимости, в том числе осуществленный до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», признается юридически действительным, и такие объекты считаются ранее учтенными объектами недвижимого имущества», — говорится в пояснительной записке.

В соответствии с инструкцией о проведении учета жилищного фонда 1998 года, единицей технической инвентаризации являлись жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) постройки, находящиеся на обособленном земельном участке.

Законопроект предлагает признать хозпостройки ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. «В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта», — пояснил сенатор.

Кроме того, в записке указано, что в 62 регионах расположено более 66 тыс. двухквартирных жилых домов блокированной застройки, построенных с 1850 по 1999 год, сейчас их оформление возможно только через суд, поскольку такая застройка под «дачную амнистию» не подпадает. Авторы инициативы предлагают сделать исключение для домов, где блокированная застройка в одном ряду не превышает двух домов, и разрешить их упрощенную регистрацию по «дачной амнистии».

«Дачная амнистия» действует в России с 2006 года, ее неоднократно продлевали, последний раз — до 1 марта 2031 года. Упрощенный порядок оформления прав касается дачных и садовых домов, построенных до мая 1998 года — до принятия Градостроительного кодекса.

В январе Госдума продлила до 1 марта 2031 года «дачную амнистию» для имущества общего пользования на участках, предназначенных для садоводства и огородничества. С января этого года вступил в силу закон, по которому общее имущество в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) будет разделено между дачниками.