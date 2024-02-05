 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Думу внесли проект о «дачной амнистии» для бань и сараев

В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для бань, сараев и теплиц
Речь идет об упрощенном порядке оформления прав. В законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов и сенаторов, предложено распространить амнистию на расположенные на участках хозяйственные постройки
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Группа депутатов Госдумы и сенаторов предложила распространить «дачную амнистию» на расположенные на участках хозяйственные постройки, а также на дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента, написал в телеграм-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Авторы инициативы — депутаты-единороссы Павел Крашенинников, Ирина Белых, Даниил Бессарабов, Ирина Панькина, Виктор Пинский, а также сенаторы Турчак и Андрей Клишас.

Турчак отметил, что сейчас оформление сараев, бань, теплиц, погребов, колодцев, летних кухонь и других построек на участке «требует немало времени и денег», сделать это без выполнения кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и государственной регистрации прав невозможно.

«Вместе с тем следует учесть, что технический учет, государственный учет объектов недвижимости, в том числе осуществленный до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», признается юридически действительным, и такие объекты считаются ранее учтенными объектами недвижимого имущества», — говорится в пояснительной записке.

В Думе рассказали, в каких случаях не надо платить налог на баню
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

В соответствии с инструкцией о проведении учета жилищного фонда 1998 года, единицей технической инвентаризации являлись жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) постройки, находящиеся на обособленном земельном участке.

Законопроект предлагает признать хозпостройки ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. «В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта», — пояснил сенатор.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кроме того, в записке указано, что в 62 регионах расположено более 66 тыс. двухквартирных жилых домов блокированной застройки, построенных с 1850 по 1999 год, сейчас их оформление возможно только через суд, поскольку такая застройка под «дачную амнистию» не подпадает. Авторы инициативы предлагают сделать исключение для домов, где блокированная застройка в одном ряду не превышает двух домов, и разрешить их упрощенную регистрацию по «дачной амнистии».

«Дачная амнистия» действует в России с 2006 года, ее неоднократно продлевали, последний раз — до 1 марта 2031 года. Упрощенный порядок оформления прав касается дачных и садовых домов, построенных до мая 1998 года — до принятия Градостроительного кодекса.

В январе Госдума продлила до 1 марта 2031 года «дачную амнистию» для имущества общего пользования на участках, предназначенных для садоводства и огородничества. С января этого года вступил в силу закон, по которому общее имущество в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) будет разделено между дачниками.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Госдума законопроект дачная амнистия
Материалы по теме
Юристы объяснили, какие постройки можно возвести на даче без риска сноса
Общество
Бизнес попросил запретить дачникам разводить кур и гусей
Бизнес
Глава МЧС объяснил запрет сжигать мусор на даче
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Мэр столицы ЧМ-2025 выступил против приезда российских лыжников Спорт, 15:18
ВТБ после годового перерыва вернулся к выплатам по части «вечных» бумаг Финансы, 15:14
Минобороны сообщило об улучшении позиций на двух направлениях Политика, 15:12
Сотрудника посольства Индии в России арестовали за шпионаж Политика, 15:09
В Польше объяснили предупреждение о «незапланированых военных действиях» Политика, 15:03
Суд арестовал жителя Домодедово за убийство водителя скорой помощи Общество, 15:03
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 14:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Politico узнало о нецензурных эпитетах Байдена в адрес Нетаньяху Политика, 14:46
Bloomberg назвал «скромным» готовящийся в ЕС 13-й пакет санкций Политика, 14:44
Кличко призвал прекратить интриги после сообщений об отставке Залужного Политика, 14:43
«Русская фитнес группа» назначила нового генерального директора Пресс-релиз, 14:42
В Барселоне начался суд над обвиненным в изнасиловании Дани Алвесом Спорт, 14:42
Эвдемоническое благополучие: 4 принципа настоящей заботы о себе Pro, 14:40
Инвестор Джереми Грэнтэм заявил о переоценке акций компаний США Инвестиции, 14:31