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Премьер Ирландии, предлагавший украинцам платить за жилье, покинет пост

Премьер Ирландии, предлагавший урезать льготы для беженцев, объявил об отставке
Лео Варадкар
Лео Варадкар (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что уйдет в отставку, сообщает The Irish Times. На посту главы правительства он пробыл меньше двух лет, возглавив кабинет министров в декабре 2022 года. Это был его второй срок во главе правительства.

«Мои причины ухода в отставку носят как личный, так и политический характер», — сказал Варадкар.

Кроме того, министр объявил, что покидает пост лидера либерально-консервативной партии Fine Gael, который он занимал с 2017 года. «После семи лет пребывания на должности я не чувствую себя лучшим человеком для этой работы», — отметил Варадкар.

The Irish Times пишет, что Лео Варадкар останется на посту премьера до тех пор, пока не будет выбран новый человек на эту должность. Партийный совет Fine Gael состоится в начале апреля, тогда будет выбран новый лидер фракции.

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Лео Варадкар

Лео Варадкар впервые возглавил правительство Ирландии в июне 2017 года, став самым молодым премьер-министром страны. Он занимал эту должность до 2020 года, в 2022-м был снова избран на пост.

Осенью 2023 года Варадкар заявил, что Ирландия должна принять меры для сокращения числа прибывающих в страну украинских беженцев. Он отмечал, что Ирландия больше не может принимать беженцев добровольно и готова внести финансовый взнос в фонд Евросоюза, чтобы помочь другим странам — членам ЕС разместить беженцев.

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Премьер-министр также предлагал обязать украинских беженцев оплачивать свое проживание и урезать их социальные пособия.

«Нам нужно принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у нас было больше времени для решения вопросов размещения и других вопросов. <...> Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что у нас нехватка жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем часть людей в палатках, а часть людей — в отапливаемых домиках», — сказал ирландский премьер в ноябре.

«Украинцам здесь по-прежнему будут рады. Любому украинцу, приезжающему в Ирландию, не будет отказано, этого не произойдет. Однако ситуация, с которой мы сталкиваемся на данный момент, заключается в том, что цифры были очень большими», — добавил Варадкар.

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Теги
Ирландия Лео Варадкар правительство отставка беженцы
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