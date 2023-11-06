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Военная операция на Украине ,  
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Ирландия запланировала отмену льгот для украинских беженцев до конца года

Премьер Ирландии анонсировал отмену льгот для украинских беженцев до конца года
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Ирландии Варадкар заявил, что власти надеются до конца года ввести меры, чтобы украинские беженцы оплачивали проживание, а также изменить пособия для них. Он объяснил это решение проблемами с размещением
Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images
Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images

Власти Ирландии надеются до конца года ввести меры, обязывающие украинских беженцев оплачивать свое проживание, и изменить их социальные пособия, заявил премьер-министр Лео Варадкар журналистам, передает The Irish Times.

Детали еще предстоит согласовать, и любые изменения в пособиях по социальному обеспечению потребуют принятия законодательства, но обе меры будут введены одновременно.

«Нам нужно принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у нас было больше времени для решения вопросов размещения и других вопросов. <...> Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что у нас нехватка жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках, а людей — в отапливаемых домиках», — сказал ирландский премьер.

«Украинцам здесь по-прежнему будут рады. Любому украинцу, приезжающему в Ирландию, не будет отказано, этого не произойдет. Однако ситуация, с которой мы сталкиваемся на данный момент, заключается в том, что цифры были очень большими», — добавил он.

По словам Варадкара, из 500-800 украинцев, прибывающих в Ирландию еженедельно, около 30% изначально просили о временной защите в другой европейской стране. Он рассказал, что примерно 14 тыс. украинских беженцев уже трудоустроены, но правительство рассматривает возможность внесения изменений в систему социальных пособий, чтобы побудить большее число людей устраиваться на работу.

Газета Irish Examine писала, что ирландские власти планируют ограничить пребывание украинских беженцев в муниципальном жилье до трех месяцев. Источник издания в правительстве уточнял, что планируемые нововведения коснутся только вновь прибывших в страну.

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По его словам, изменения необходимы, чтобы привести ирландские законы в соответствие с законами других стран ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на государственное размещение максимум на 150 дней, а в Польше те, кто провел в предоставленном жилье более 120 дней, должны выплачивать за него 50% арендной платы.

В начале октября Варадкар говорил, что Ирландия больше не может принимать беженцев добровольно и готова внести финансовый взнос в фонд Евросоюза, чтобы помочь другим странам — членам ЕС разместить беженцев. По его словам, страна приняла более 100 тыс. беженцев с Украины и из других стран за последние два года.

Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев за октябрь, всего в мире насчитывается около 6,2 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,8 млн человек. Больше всего беженцев приняли в Польше, России, Германии, Чехии и Венгрии.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ирландия беженцы Лео Варадкар
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