Ирландия запланировала отмену льгот для украинских беженцев до конца года

Премьер Ирландии Варадкар заявил, что власти надеются до конца года ввести меры, чтобы украинские беженцы оплачивали проживание, а также изменить пособия для них. Он объяснил это решение проблемами с размещением

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Власти Ирландии надеются до конца года ввести меры, обязывающие украинских беженцев оплачивать свое проживание, и изменить их социальные пособия, заявил премьер-министр Лео Варадкар журналистам, передает The Irish Times.

Детали еще предстоит согласовать, и любые изменения в пособиях по социальному обеспечению потребуют принятия законодательства, но обе меры будут введены одновременно.

«Нам нужно принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у нас было больше времени для решения вопросов размещения и других вопросов. <...> Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что у нас нехватка жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках, а людей — в отапливаемых домиках», — сказал ирландский премьер.

«Украинцам здесь по-прежнему будут рады. Любому украинцу, приезжающему в Ирландию, не будет отказано, этого не произойдет. Однако ситуация, с которой мы сталкиваемся на данный момент, заключается в том, что цифры были очень большими», — добавил он.

По словам Варадкара, из 500-800 украинцев, прибывающих в Ирландию еженедельно, около 30% изначально просили о временной защите в другой европейской стране. Он рассказал, что примерно 14 тыс. украинских беженцев уже трудоустроены, но правительство рассматривает возможность внесения изменений в систему социальных пособий, чтобы побудить большее число людей устраиваться на работу.

Газета Irish Examine писала, что ирландские власти планируют ограничить пребывание украинских беженцев в муниципальном жилье до трех месяцев. Источник издания в правительстве уточнял, что планируемые нововведения коснутся только вновь прибывших в страну.

По его словам, изменения необходимы, чтобы привести ирландские законы в соответствие с законами других стран ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на государственное размещение максимум на 150 дней, а в Польше те, кто провел в предоставленном жилье более 120 дней, должны выплачивать за него 50% арендной платы.

В начале октября Варадкар говорил, что Ирландия больше не может принимать беженцев добровольно и готова внести финансовый взнос в фонд Евросоюза, чтобы помочь другим странам — членам ЕС разместить беженцев. По его словам, страна приняла более 100 тыс. беженцев с Украины и из других стран за последние два года.

Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев за октябрь, всего в мире насчитывается около 6,2 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,8 млн человек. Больше всего беженцев приняли в Польше, России, Германии, Чехии и Венгрии.