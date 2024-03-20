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Военная операция на Украине ,  
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Брюссель перевел Киеву первые €4,5 млрд из пакета помощи в €50 млрд

Фон дер Ляйен: Украина получила первые €4,5 млрд из пакета помощи в €50 млрд
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Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Image
Фото: Leon Neal / Getty Image

Еврокомиссия перевела Украине первый транш на сумму €4,5 млрд в рамках программы бюджетной поддержки до 2027 года, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Сегодня хороший день для Украины. Еврокомиссия выплатила €4,5 млрд из фонда для Украины в €50 млрд», — написала она.

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Укринформ / Sipa USA / Reuters

Лидеры ЕС согласовали план помощи Киеву на период 2024–2027 годов в начале февраля, затем его утвердили Совет ЕС и Европарламент.

В начале марта вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что до конца месяца Украина получит €4,5 млрд, а в апреле — €1,5 млрд. Украинское издание «Обозреватель» уточнило, что первый транш включает в себя сразу три выплаты — по €1,5 млрд за каждый месяц с начала 2024 года.

Российские власти осуждают помощь Запада Киеву, как военную, так и финансовую. Президент Владимир Путин подчеркнул, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю.

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Теги
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия ЕС Украина военная помощь
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