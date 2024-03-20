Спасшего командира танка «Алеша» добровольца наградили орденом Мужества
Военного, спасшего жизнь командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества, сообщила пресс-служба Минобороны.
Доброволец Сергей Соленов во время боя заметил зависший над командиром танка Александром Леваковым украинский беспилотник. Дрон сбросил гранату, Соленов в этот момент закрыл Левакова собой.
Соленов получил ранения, его эвакуировали с поля боя, а Леваков остался в строю и продолжил командовать.
Орден Мужества Соленову вручил военный комиссар Преображенского района города Москвы полковник Сергей Тригилев.
В конце июля 2023 года экипаж танка «Алеша» остановил атаку колонны вооруженных сил Украины из восьми единиц техники. Во время боя военным удалось уничтожить танк Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять БТР MaxxPro американского производства вместе с десантом.
Танкистов представили к званию Героев России. В августе с Александром Леваковым, Расимом Баксиковым, Алексеем Неустроевым и командиром дивизии генерал-майором Игорем Кузьменковым провел встречу Владимир Путин.
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