Спасшего командира танка «Алеша» добровольца наградили орденом Мужества

Сергей Соленов (Фото: Минобороны РФ)

Военного, спасшего жизнь командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества, сообщила пресс-служба Минобороны.

Доброволец Сергей Соленов во время боя заметил зависший над командиром танка Александром Леваковым украинский беспилотник. Дрон сбросил гранату, Соленов в этот момент закрыл Левакова собой.

Соленов получил ранения, его эвакуировали с поля боя, а Леваков остался в строю и продолжил командовать.

Орден Мужества Соленову вручил военный комиссар Преображенского района города Москвы полковник Сергей Тригилев.

В конце июля 2023 года экипаж танка «Алеша» остановил атаку колонны вооруженных сил Украины из восьми единиц техники. Во время боя военным удалось уничтожить танк Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять БТР MaxxPro американского производства вместе с десантом.

Танкистов представили к званию Героев России. В августе с Александром Леваковым, Расимом Баксиковым, Алексеем Неустроевым и командиром дивизии генерал-майором Игорем Кузьменковым провел встречу Владимир Путин.