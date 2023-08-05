Шойгу представил к званию Героев танкистов с запорожского направления

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героев России военных танкового экипажа, отразившего атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении. Об этом сообщило российское Минобороны.

Экипаж танка в зоне военной операции обнаружил в лесополосе восемь единиц техники противника. В ходе операции были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113», пять БТР MaxxPro американского производства вместе с десантом. После уничтожения техники противника экипаж танка продолжил прикрывать мотострелковые подразделения. Всего в ходе боя были убиты и ранены более 100 украинских военных.

Наградить экипаж танка, остановивший атаку колонны ВСУ из восьми единиц техники, 30 июля поручил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «С учетом того что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», — написал он в своем телеграм-канале.

На видеозаписи, которую прикрепил к посту Пушилин, видно, как танк и техника противника постепенно сближаются, а военные наблюдают за этим через спецоборудование. На поле начинается стрельба, на кадрах виден дым от взрывов. После этого наблюдавший за боем военный говорит, что три танка противника удалось вывести из строя. Удары, по его словам, были нанесены как минимум по четырем. Затем российский танк отъезжает с поля боя. «Звезда» писала, что танк имеет личное наименование «Алеша».

«РИА Новости» пишет, что речь идет о бое на времевском направлении. Свое название оно получило по имени Времевского выступа, который расположен на стыке ДНР и Запорожской области.

1 августа Шойгу представил экипаж танка к госнаградам.