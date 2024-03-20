Путин и Моди «в дружеском ключе» обсудили выборы и ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля. Их предыдущий разговор прошел в середине января 2024 года, одной из его тем также была Украина.
«Разговор прошел в теплом и дружеском ключе», — говорится в публикации. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки, в том числе по ситуации на Украине.
И Россия, и Индия намерены продолжать сотрудничество в БРИКС и ШОС, а также развивать стратегическое партнерство в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в областях энергетики и транспорта, добавили в Кремле.
Кроме того, Путин пожелал Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов. Они пройдут с 19 апреля до 1 июня в семь этапов.
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