Путин обсудил выборы и ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Моди

Путин и Моди «в дружеском ключе» обсудили выборы и ситуацию на Украине

Нарендра Моди (Фото: Saeed Khan / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля. Их предыдущий разговор прошел в середине января 2024 года, одной из его тем также была Украина.

«Разговор прошел в теплом и дружеском ключе», — говорится в публикации. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки, в том числе по ситуации на Украине.

И Россия, и Индия намерены продолжать сотрудничество в БРИКС и ШОС, а также развивать стратегическое партнерство в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в областях энергетики и транспорта, добавили в Кремле.

Кроме того, Путин пожелал Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов. Они пройдут с 19 апреля до 1 июня в семь этапов.