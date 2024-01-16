 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине

Путин обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Моди

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства. <...> Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин и Моди пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии. Президент и премьер-министр обсудили актуальные вопросы развития между государствами, отметив плодотворное сотрудничество в ряде областей, в том числе в совместной работе на Дальнем Востоке.

Президент Мальдив заявил Индии, что размеры не дают права запугивать
Политика
Мохаммед Муиззу

30 июня 2023 года Путин и Моди по телефону обсудили ситуацию на Украине. Тогда российский лидер «дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта». Моди призвал к диалогу и дипломатии.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Теги
Персоны
Индия Россия Владимир Путин Нарендра Моди переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Моди выступил на сессии G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»
Политика
Путин еще раз поздравил Моди с успешным прилунением «Чандраян-3»
Политика
Моди заявил о полной поддержке Индией расширения БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине Политика, 05:52
«Коммерсантъ» узнал содержание новой экспертизы ФСБ по делу Беркович Общество, 05:35
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников Общество, 05:18
Нагиев подал заявку на регистрации своего имени в качестве бренда Общество, 05:01
Премьер Эстонии назвала срок возможного конфликта России и НАТО Политика, 04:33
При атаке беспилотников в Воронеже пострадала девочка Политика, 04:12
Вступление Швеции в НАТО не вошло в законодательную программу Венгрии Политика, 04:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
США оценили удары Ирана в Сирии и Ираке как «безрассудные» Политика, 03:45
Воронеж атаковали беспилотники Политика, 03:23
Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов из-за попрошаек Общество, 03:10
Иран нанес удар в Сирии по ИГ в ответ на теракт у могилы Сулеймани Политика, 02:34
Reuters узнал о смерти миллионера-курда при атаке КСИР на объекты США Политика, 02:18
Гейтс рассказал, как использует ИИ для повышения своей продуктивности Технологии и медиа, 01:45
Apple допустила, что уберет измерение кислорода в крови из умных часов Технологии и медиа, 01:17