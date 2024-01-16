Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства. <...> Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин и Моди пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии. Президент и премьер-министр обсудили актуальные вопросы развития между государствами, отметив плодотворное сотрудничество в ряде областей, в том числе в совместной работе на Дальнем Востоке.

30 июня 2023 года Путин и Моди по телефону обсудили ситуацию на Украине. Тогда российский лидер «дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта». Моди призвал к диалогу и дипломатии.