МИД увидел в отказе CERN от работы с россиянами противоречие духу науки
Отказ Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) от сотрудничества с российскими учеными политизирован и противоречит духу научного сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.
«<...> Считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества. <...> Запад наращивает давление на нашу страну и в сфере фундаментальной науки», — сказала она.
Подобные действия обречены на провал, добавила Захарова. По ее словам, Россия готова продолжать научное сотрудничество на взаимоуважительной основе.
Весной 2022 года CERN приостановил статус России как страны-наблюдателя. В организации также временно отказались от сотрудничества с российскими научными учреждениями.
20 марта 2024 года CERN объявил, что прекратит работу с 500 учеными, связанными с российскими организациями. Российские специалисты вернутся из Швейцарии осенью. Представитель CERN отметил, что Москва не выделяет средств на работу проектов CERN.
Ученые заявили об отсутствии ясности в том, как именно будет работать решение организации об отказе от сотрудничества. При этом специалисты подчеркнули, что их коллеги, участвовавшие в самых крупных экспериментах CERN десятки лет, «останутся у разбитого корыта».
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