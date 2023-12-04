Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс

Жилой комплекс «Атлантикс сити» во Владивостоке загорелся на площади 100 кв. м

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Во Владивостоке возник пожар на объекте строящегося жилого комплекса «Атлантикс сити», сообщила прокуратура города.

«Предварительно возгорание на объекте ЖК «Атлантикс сити» произошло около 13 часов 4 декабря 2023 года, огонь охватил пенополистирол и битум», — говорится в сообщении ведомства. Стройматериалы загорелись на парковке ЖК.

На место выехал заместитель прокурора Фрунзенского района Владивостока Илья Быков.

Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, пожарные локализовали огонь. На месте работают пять единиц техники и 19 человек. Площадь пожара составила 100 кв. м. По предварительным данным, погибших или пострадавших нет.

Планируется, что жилой комплекс будет выглядеть как две 24-этажные башни, в которых разместят 176 квартир площадью от 69 до 389 кв. м. Рядом с башнями находятся детская площадка и парковка.

2 декабря в поселке Тавричанка Приморского края из-за пожара погибли две женщины — пенсионерка 1946 года рождения и 20-летняя девушка. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, к тушению привлекли три единицы пожарной техники и восемь специалистов.