Число погибших в результате пожара в Зеленограде выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме в Зеленограде выросло до четырех, сообщило МЧС России.
«Обрушилась кровля дома на площади 20 кв. м. Пожар унес жизни четверых человек», — говорится в сообщении.
Ведомство сообщило, что пожар потушили в 4:04 по мск, площадь возгорания составила 100 кв. м.
МЧС сообщило, что одноэтажный частный дом загорелся в 1:35 по мск. В 2:14 пожар локализовали. Из соседнего дома эвакуировали трех человек.
4 марта в исправительной колонии № 37 в Пермском крае в поселке Половинка произошел пожар. Загорелась крыша швейного цеха. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию