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Число погибших в результате пожара в Зеленограде выросло до четырех

МЧС: в результате пожара в частном доме в Зеленограде погибли четыре человека

Число погибших в результате пожара в частном доме в Зеленограде выросло до четырех, сообщило МЧС России.

«Обрушилась кровля дома на площади 20 кв. м. Пожар унес жизни четверых человек», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что пожар потушили в 4:04 по мск, площадь возгорания составила 100 кв. м.

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МЧС сообщило, что одноэтажный частный дом загорелся в 1:35 по мск. В 2:14 пожар локализовали. Из соседнего дома эвакуировали трех человек.

4 марта в исправительной колонии № 37 в Пермском крае в поселке Половинка произошел пожар. Загорелась крыша швейного цеха. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

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