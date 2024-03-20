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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предложили объявлять в розыск за три неявки по повестке

На Украине предложили объявлять в розыск уклонистов за три неявки по повестке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Граждан Украины, которые трижды получили повестку и не явились в территориальный центр комплектования, предложили объявлять в розыск. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«<...> Если человек не придет трижды, его могут подать в розыск. Для этого будет необходимо решение суда», — рассказал изданию депутат от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко, член Комитета по вопросам нацбезопасности.

По его словам, новые нормы также предусматривают растущие штрафы за каждую неявку в военкомат. Ивченко уточнил, что поправку в законопроект предложило правительство.

Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Украинский законопроект об ужесточении мобилизации уже вызывал споры и отправлялся на доработку. Впервые на рассмотрение в Верховную раду документ внесли в декабре 2023 года. Он предусматривал введение на Украине электронных повесток, появление реестра, в который должны были войти военнообязанные, вовремя не явившиеся в воинскую часть. При этом «должники» столкнутся с большим количеством ограничений, в том числе в сфере финансов и поездках за рубеж.

После закрытого обсуждения новых норм с военнослужащими и депутатами документ вернули на доработку. В начале 2024 года законопроект снова внесли на рассмотрение, некоторые пункты в нем изменили — в частности, принимать решение об аресте счетов и ограничении права выезда за рубеж для уклонистов будут суды, а не военкомы. В феврале Верховная рада в первом чтении одобрила его.

Новое рассмотрение законопроекта затянулось, 12 марта Комитет по нацбезопасности только начал изучать новые поправки к законопроекту, которых поступило более 4 тыс.

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Теги
Украина Военная операция на Украине уклонисты
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