«Аэрофлот» решил убрать бизнес-класс на некоторых Superjet 100 «России»

Группа «Аэрофлот» планирует убрать кресла бизнес-класса на девяти самолетах Superjet 100 авиакомпании «Россия» из-за нехватки 100-местных бортов на пользующихся популярностью у туристов маршрутах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инвестиционную программу группы.

По информации газеты, в девяти самолетах авиакомпании «Россия» планируется заменить 12 кресел бизнес-класса на 25 экономических. С целью увеличения вместимости бортов на 13 мест компания рассчитывает потратить свыше 331 млн руб. Таких затрат можно будет добиться при использовании составляющих неисправных машин авиакомпании, самолетов-доноров и запчастей из складских запасов ПАО «Яковлев», следует из инвестпрограммы.

В документах также говорится, что на хранении у «России» стоят шесть SSJ-100, в которых есть как бизнес-класс, так и экономический.

Из выделенных на перекомпоновку 331 млн руб. более 263 млн компания потратит на закупку авиационно-технического имущества у «Яковлева». 40,7 млн руб. уйдут на работы по реконфигурации, 14 млн руб. — на написание конструкторской документации, около 5 млн руб. будут стоить перегоны самолетов в аэропорт Жуковский.

Изменение компоновки салонов самолетов авиакомпании «Россия» необходима из-за востребованности 100-местных Superjet 100 на курортных и туристических маршрутах. Перевозчику выгоднее продавать 100 билетов экономического класса, чем 75 и несколько в бизнес-классе, поскольку пассажиры не готовы за него платить. Работы планируется закончить в апреле 2025 года.

В середине января «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») согласовали часть параметров салонов вновь вводящихся в парк компании самолетов Ту-214. Первые 11 самолетов Ту-214 для «Аэрофлота» будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом, следует из рабочих документов.

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В салоне Ту-214 будет четыре туалета: по одному в передней и задней части, два — в центре салона.