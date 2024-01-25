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Эксклюзивы РБК ,  
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Глава Пулково упрекнул «Аэрофлот» в непредсказуемости его планов

Глава Пулково: авиакомпании должны делиться своим стратегиями с аэропортами
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Авиакомпании, и прежде всего «Аэрофлот», должны делиться своими стратегическими планами с аэропортами, считает гендиректор Пулково Леонид Сергеев. Программа синхронизации должна быть и на уровне государства
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российские авиакомпании, в особенности государственный «Аэрофлот», должны делиться своими стратегическими планами с аэропортами, заявил РБК гендиректор Пулково Леонид Сергеев.

«Нам нужно развивать инфраструктуру, которая будет востребована в ближайшие 20-40 лет. И если у нас 75% доходов — это авиакомпании (остальные 25% приходятся на не авиационную коммерцию. — РБК), то перевозчики должны каким-то образом сказать, что они собираются делать эти 20 лет. Более того, основную долю рынка занимает «Аэрофлот», важно, чтобы они делились своими стратегическими планами. Для критической инфраструктуры, к которой относится Пулково, необходима предсказуемость. А я ни разу не видел стратегии, которая нам говорила бы, в каком ключе планируется развитие авиации», — заявил Сергеев.

По его словам, Москва по-прежнему является большим авиационным хабом: по региональной программе разлета столичные аэропорты предлагают на 25% больше направлений, чем Пулково, «по международной программе в Москве почти в 3 раза больше направлений. Эта история не очень хорошая, и требует балансировки рынка».

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

«Аэрофлот» — это государственная компания. Давайте тогда на уровне государства, с участием Минтранса, городских властей, согласуем, как будут развиваться эти 50-60% российского трафика, и что нам под это дело строить, — размышляет Леонид Сергеев, — Маленький терминал, большой терминал, российские внутренние линии, международные линии, с телетрапами, с автобусами и так далее». Он отметил, что в таком положении живут практически все аэропорты страны. Поэтому на уровне государства должна появиться программа, которая синхронизирует развитие авиакомпаний и аэропортов. «Тогда все возьмут на себя обязательства: я построю аэропорт, который нужен, а авиакомпании будут выдерживать определенное количество направлений. Безусловно, планировать сложно, и очевидно, что перевозчик будет летать там, где есть трафик, но без стратегии развивать инфраструктуру тоже нельзя», заключил Сергеев.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота» и Минтранс.

Базовым перевозчиком для Пулково всегда считалась дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия». Она основана в 2006 году на базе авиапредприятия «Пулково». В 2011-м перевозчик был приватизирован, а учредителем выступило государство в лице Ростеха. Тогда же 75% минус одна акция были приобретены «Аэрофлотом». В марте 2016-го произошло слияние «России» с другими «дочками» «Аэрофлота» — «Донавиа» и «Оренбургскими авиалиниями».

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В начале 2023 года, реагируя на введение западных санкций, «Аэрофлот» представил свою новую стратегию развития до 2030 года. В ней в том числе шла речь об открытии трех новых региональных баз в дополнение к существующим хабам в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Это кластеры на юге России (Сочи, Минводы), на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток) и в Поволжье или на Урале.

В 2023 году Пулково обслужил рекордные для аэропорта 20,4 млн пассажиров. В феврале прошлого года аэропорт и городские власти продлили действие соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) на 20 лет — до 2060 года. Соглашением предусмотрена вторая очередь развития Пулково. В пресс-службе Смольного уточняли, что речь идет о создании новых посадочных галерей с телетрапами, комфортными зонами для пассажиров и зонами специального обслуживания отдельных категорий пассажиров и других объектов. Соглашение о ГЧП было подписано в октябре 2009 года. Первая фаза развития аэропорта, включая строительство пассажирского терминала, завершена в феврале 2015 года. Стоимость первого этапа оценивалась в €1,2 млрд.

Поиск финансирования

Сейчас оператор Пулково занят поисками источников финансирования строительства второй очереди, рассказал РБК Леонид Сергеев. «Самая большая проблема стройки — это финансирование. На уровне государства нужна поддержка инфраструктурных проектов. При ставке рефинансирования в 16% стоимость заемных средств слишком высокая, и важно предусмотреть программу субсидирования».

Весь проект второй очереди разбит на три фазы. Фаза «А» предполагает строительство новой посадочной галереи. «По проекту строительства галереи мы должны зайти в Главгосэкспертизу уже осенью этого года. Согласование обычно занимает несколько месяцев, следующий этап — документы на землю и порядка трех лет — на стройку», — пояснил Сергеев. Следующий «триггер», заложенный в соглашение о ГЧП, — это иностранный пассажиропоток: если он превышает 7 млн, Пулково должно начать строительство галереи под международных пассажиров (фаза «B»). К третьей фазе («C») аэропорт приступит после достижения целевого показателя в 23,9 млн обслуженных пассажиров в год.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Одновременно с этим аэропорт планирует расширить перрон. «У нас есть возможность повысить пропускную способность стоянок самолетов чуть ли не в 2 раза за счет расширения перрона. Что касается подвоза в аэропорт, то тут рассматриваются разные планы: строительство железнодорожного вокзала, автовокзала, станции метро и трамвайной линии. Очередность и сроки реализации — все-таки прерогатива города», поделился Леонид Сергеев.

Цифры по инвестициям во вторую очередь строительства Пулково варьируются от 50 млрд. до 150 млрд руб. в зависимости от того, что и когда нужно будет строить, добавил Сергеев. «Но инвестиции будут сопоставимы с первой фазой, порядка €1,2 млрд (около 115 млрд рублей по текущему курсу. — РБК)».

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