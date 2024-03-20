Антонов заявил о безразличии Москвы к критическим оценкам выборов

Москву совершенно не интересуют ангажированные оценки прошедших в стране выборов, исходящие от недружественных стран, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что «уколы» сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями. Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе», — сказал он.

Он также отметил, что Москва не приемлет нравоучения и оскорбительные выпады. «Очевидно, что администрация будет и дальше продолжать обреченный на провал проект «анти-Россия», пытаться внести раскол в российское общество, подорвать легитимность действий высшего руководства страны», — добавил он.

В заключение посол подчеркнул, что выборы прошли в строгом соответствии с законодательство России. В ходе голосования присутствовали наблюдатели и эксперты из 129 государств, включая США. Они «видели все своими глазами», отметил Антонов.

«Никто не заставлял голосовать за конкретного кандидата. Все было прозрачно и максимально демократично», — заключил он.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Поздравления главе государства направили президенты Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Венесуэлы, Никарагуа и Гондураса и других стран. Кроме того, поздравили Путина с переизбранием лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын.

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Страны Запада отнеслись к победе Путина сдержанно. МИД Франции заявил, что Франция не признает результаты «так называемых «выборов». Не поздравлять российского президента решил его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. Белый дом назвал Путина во главе России «реальностью», с которой Вашингтону придется иметь дело.

Путин, выступая после выборов в своем штабе, назвал реакцию Запада ожидаемой. «А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов?» — сказал он.