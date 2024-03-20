 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Антонов заявил о безразличии Москвы к критическим оценкам выборов

Посол Антонов: Россию не волнуют оценки выборов со стороны недружественных стран
Сюжет
Выборы президента России

Москву совершенно не интересуют ангажированные оценки прошедших в стране выборов, исходящие от недружественных стран, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что «уколы» сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями. Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе», — сказал он.

Он также отметил, что Москва не приемлет нравоучения и оскорбительные выпады. «Очевидно, что администрация будет и дальше продолжать обреченный на провал проект «анти-Россия», пытаться внести раскол в российское общество, подорвать легитимность действий высшего руководства страны», — добавил он.

В заключение посол подчеркнул, что выборы прошли в строгом соответствии с законодательство России. В ходе голосования присутствовали наблюдатели и эксперты из 129 государств, включая США. Они «видели все своими глазами», отметил Антонов.

«Никто не заставлял голосовать за конкретного кандидата. Все было прозрачно и максимально демократично», — заключил он.

Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности
Политика
Владимир Путин

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Поздравления главе государства направили президенты Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Венесуэлы, Никарагуа и Гондураса и других стран. Кроме того, поздравили Путина с переизбранием лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Страны Запада отнеслись к победе Путина сдержанно. МИД Франции заявил, что Франция не признает результаты «так называемых «выборов». Не поздравлять российского президента решил его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. Белый дом назвал Путина во главе России «реальностью», с которой Вашингтону придется иметь дело.

Путин, выступая после выборов в своем штабе, назвал реакцию Запада ожидаемой. «А вы что хотели, чтобы они аплодировали что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов?» — сказал он.

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Теги
Персоны
выборы президента России США посол в США Анатолий Антонов
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Париж отказался признавать результаты президентских выборов в России
Политика
Шольц решил не поздравлять Путина с победой на выборах
Политика
Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Советник Шойгу заявил о разработке НАТО когнитивно-ментальных технологий Политика, 04:55
Антонов заявил о безразличии Москвы к критическим оценкам выборов Политика, 04:33
ЕС продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию до июня 2025-го Политика, 04:10
Башкан Гагаузии отвергла возможность выхода из состава Молдавии Политика, 03:34
Советник Зеленского призвал расширить атаки на российское приграничье Политика, 03:10
Посол Украины раскритиковал показ в Австралии фильма о военной операции Политика, 02:43
Верховный суд США разрешил Техасу арестовывать мигрантов на границе Политика, 02:40
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты оценили возможность России заработать на трафике в обход хуситов Технологии и медиа, 02:00
Итальянский премьер выступила против отправки войск НАТО на Украину Политика, 01:57
МИД Греции запретил приглашать россиян на празднование Дня независимости Политика, 01:54
Умер заслуженный художник России Альберт Хаджаев Общество, 01:22
ВВС США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183 Политика, 01:15
В Курске восстановили электроснабжение Политика, 00:57
Путин заявил, что в России остается много «дури и несправедливости» Политика, 00:55