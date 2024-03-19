Власти объяснили расширение перечня данных о россиянах в единой базе
Расширение перечня данных единого регистра сведений о жителях России позволит оптимизировать процессы предоставления госуслуг, например адресной социальной поддержки, рассказали РБК в пресс-службе Минфина, который выступает автором поправок в соответствующий законопроект.
Кроме того, благодаря расширению единой базы о россиянах будет качественно улучшен процесс миграционного учета, заявили в ведомстве.
«Также согласно проекту поправок физические лица получат возможность изменять о себе сведения, содержащиеся в реестре, путем направления обращения с использованием единого портала госуслуг и региональных порталов госуслуг», — говорится в сообщении.
Создание регистра сведений о населении было утверждено законом от 2020 года, его ввод в эксплуатацию запланирован поэтапно в период 2022–2026 годов. Оператором регистра выступает Федеральная налоговая служба. Данные для него предоставляют ряд ведомств, включая МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственные внебюджетные фонды и т.д.
Ранее стало известно, что правительство, в том числе Минфин, предложило поправки к закону «О едином федеральном информационном регистре». Поправки заключаются в добавлении в регистр данных:
- о родительских правах: их лишении/ограничении/восстановлении, а также изъятии ребенка из семьи или непосредственной угрозе его жизни и здоровью;
- об опекунах и попечителях;
- об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также восстановлении дееспособности;
- о водительском удостоверении.
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Также в базе появятся новые данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих в России, временно пребывающих в стране трудовых мигрантах, а еще о россиянах, живущих за рубежом (например, о наличии у них гражданства иностранного государства).
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