«Уралкалий» опроверг наличие счетов в одном из крупнейших банков ОАЭ

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Сообщения о закрытии счетов крупного российского производителя удобрений «Уралкалия» в банке Emirates NBD ложные, так как у компании нет там счетов, сообщил РБК представитель «Уралкалия».

«Информация о закрытии счетов «Уралкалия» в банке Emirates NBD не соответствует действительности, поскольку у компании нет никаких счетов в этой финансовой организации», — сказал представитель компании.

О закрытии счетов «Уралкалия» ранее сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на финансовых специалистов в ОАЭ. По данным собеседников газеты, второй крупнейший банк ОАЭ — Emirates NBD — закрыл счета «Уралкалия», а также российского бизнесмена Ивана Таврина.

Кроме того, банк закрыл ориентированный на Россию отдел, большое количество других российских счетов и прекратил принимать переводы в рублях из России. Закрывались счета на сумму более $5 млн либо принадлежавшие организациям, связанным с подсанкционными структурами, сообщили изданию источники.

«Уралкалий» — это один из крупнейших в мире производителей хлористого калия, компания принадлежит «Уралхиму». До введения санкций ЕС в марте 2022 года крупнейшим акционером последнего был бизнесмен Дмитрий Мазепин. Сразу после санкций бизнесмен продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост гендиректора.