«Уралкалий» опроверг наличие счетов в одном из крупнейших банков ОАЭ
Сообщения о закрытии счетов крупного российского производителя удобрений «Уралкалия» в банке Emirates NBD ложные, так как у компании нет там счетов, сообщил РБК представитель «Уралкалия».
«Информация о закрытии счетов «Уралкалия» в банке Emirates NBD не соответствует действительности, поскольку у компании нет никаких счетов в этой финансовой организации», — сказал представитель компании.
О закрытии счетов «Уралкалия» ранее сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на финансовых специалистов в ОАЭ. По данным собеседников газеты, второй крупнейший банк ОАЭ — Emirates NBD — закрыл счета «Уралкалия», а также российского бизнесмена Ивана Таврина.
Кроме того, банк закрыл ориентированный на Россию отдел, большое количество других российских счетов и прекратил принимать переводы в рублях из России. Закрывались счета на сумму более $5 млн либо принадлежавшие организациям, связанным с подсанкционными структурами, сообщили изданию источники.
«Уралкалий» — это один из крупнейших в мире производителей хлористого калия, компания принадлежит «Уралхиму». До введения санкций ЕС в марте 2022 года крупнейшим акционером последнего был бизнесмен Дмитрий Мазепин. Сразу после санкций бизнесмен продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост гендиректора.
Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину
Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые