МВД раскрыло детали кражи ₽1,6 млрд из банка в Петербурге

Фото: МВД России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала детали кражи крупной суммы денег в одном из банков Санкт-Петербурга. Речь идет о краже 1,64 млрд руб. из «РосДорБанка», о которой сообщал портал 78.ru.

По данным МВД, сначала о пропаже денег сообщили два клиента банка. Их общий ущерб составил $450 тыс. и €30 тыс.

Позже руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что преступник украл у еще одного человека более 1 млрд руб. По ее словам, из банковских ячеек потерпевшего исчезли $800 тыс., €500 тыс. и ювелирные украшения на $10 млн.

78.ru пишет, что жертвами преступления стали трое человек — генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа», экс-глава «Ленфильма» Инесса Юрченко, художница Арина Комарова и гендиректор «Энергомашбанка» Геннадий Ветров.

«Предварительно установлено, что к злоумышленнику обратились его знакомые. Они предоставили инструкции по доступу в хранилище и вскрытию ячеек. Для входа в учреждение фигурант использовал данные чужих банковских карт. С использованием пин-кодов он проник в депозитарий и открыл ячейки специальными электронными ключами», — объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

После этого подозреваемый, по ее данным, переехал в арендованную квартиру в подмосковных Люберцах, где оставил похищенное для заказчиков кражи.

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Следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемого задержали в аэропорту Сочи, откуда он планировал улететь за границу. При обыске у него дома полицейские изъяли все украденные средства, а также золотые изделия и другие наличные деньги. «Фонтанка» пишет, что преступником является гражданин России и Молдавии, уроженец Сочи Артур Барбынец.