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МИД понадеялся, что арест корейца не повлияет на отношения с Сеулом

МИД: Россия надеется, что арест Пэк Кван Суна не изменит отношения с Сеулом
Андрей Руденко
Андрей Руденко (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Россия надеется, что арест гражданина Южной Кореи за шпионаж не повлияет на отношения с Сеулом, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

«Этот вопрос обсуждался [с Сеулом], мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что это не окажет влияния на наши двусторонние отношения», — сказал Руденко, подчеркнув, что произошедшее требует детального расследования.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Речь идет о гражданине Южной Кореи Пэк Кван Суне. О его аресте по ст. 276 УК (шпионаж) стало известно 11 марта. 53-летнего мужчину задержали во Владивостоке, арестовали и этапировали в Москву для проведения следственных действий. Затем Лефортовский суд Москвы назначил ему арест на три месяца.

12 марта ТАСС сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что подозреваемый представлялся писателем и получал сведения, составляющие гостайну, в одном из мессенджеров. Утверждается, что затем Пэк должен был передать информацию иностранным спецслужбам, но каким именно — не уточняется.

Позже Reuters узнал, что Пэк Кван Сун был пастором-миссионером, работавшим с перебежчиками из Северной Кореи. Глава организации Global Love Rice Sharing Foundation, сотрудником которой был задержанный, рассказал, что Пэк в основном работал с российскими, северокорейскими и тайскими рабочими во Владивостоке. В его обязанности входило оказание помощи трудовым мигрантам, а также нуждающимся и оказавшимся в трудной ситуации.

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Теги
Южная Корея арест шпионаж иностранцы МИД Андрей Руденко
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