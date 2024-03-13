Арестованный в России за шпионаж кореец оказался миссионером

Гражданин Южной Кореи, арестованный за шпионаж в России, был пастором-миссионером и работал с перебежчиками и трудовыми мигрантами из КНДР. По данным Yonhap, он мог помогать некоторым из них с побегом с родины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун, арестованный за шпионаж в России, был пастором-миссионером, работавшим с перебежчиками из Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на организацию Global Love Rice Sharing Foundation, в которой работал мужчина.

Фонд базируется в южнокорейском городе Инчхон, а Пэк был его представителем в России. Глава фонда, преподобный Ли Сун рассказал Reuters, что Пэк был «добросовестным и глубоко религиозным человеком», а в его обязанности входило оказание помощи трудовым мигрантам, нуждающимся и людям, оказавшимся в трудной ситуации. В беседе с изданием NK News глава организации отдельно отметил, что в основном Пэк работал с российскими, северокорейскими и тайскими рабочими во Владивостоке.

Обвинения в шпионаже он назвал «абсолютно абсурдными» и «совершенно не соответствующими действительности». «Похоже, что действия России могут быть вызваны тем, что наше правительство поддерживает Украину, защищая свободу и демократию, из-за чего возникло неправильное представление о том, что наши пасторы и миссионеры якобы занимаются шпионажем или передачей разведывательной информации», — предположил Ли.

Об аресте Пэка стало известно 11 марта. По данным ТАСС, 53-летнего мужчину задержали во Владивостоке, где его арестовали и этапировали в Москву для проведения следственных действий. Затем Лефортовский суд Москвы назначил ему арест на три месяца. Это первый случай, когда в России по обвинению в шпионаже был арестован гражданин Южной Кореи, пишет Yonhap.

12 марта российское агентство также сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что подозреваемый представлялся писателем и получал сведения, составляющие гостайну, в одном из мессенджеров. Утверждается, что затем Пэк должен был передать информацию иностранным спецслужбам, но каким именно — не уточняется. МИД Южной Кореи заявил, что поддерживает связь с российскими коллегами по данному вопросу, а арестованный мужчина получил необходимую консульскую помощь.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что на протяжении последних десяти лет Пэк совершал регулярные поездки между Китаем и Владивостоком, Уссурийском и Хабаровским краем, где оказывал поддержку северокорейским рабочим и перебежчикам. Один из его знакомых рассказал изданию, что Пэк даже помогал некоторым гражданам КНДР в организации побега.

Ли это опровергает. «Мы ничего не знаем о такой деятельности, и если бы мы узнали, что он этим занимается, то не одобрили бы. Подобные вещи подвергают наших миссионеров риску ареста и использования в политических целях», — заявил он Reuters.

По данным ТАСС, в 2020 году Пэк зарегистрировал в России туристическую компанию «Белый камень». Согласно финансовой отчетности, в ней были трудоустроены три человека, а в 2023 году она понесла убытки в почти 4,5 млн руб. Собеседники Yonhap заявили, что Пэк зарегистрировал компанию для получения деловой визы на длительный срок.

По ст. 276 УК ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Статья о шпионаже применяется в отношении людей с иностранным гражданством и лиц без гражданства, которые подозреваются в похищении, сборе и хранении сведений, составляющих государственную тайну, данных, собранных по заданию иностранной разведки для использования против безопасности России, ее вооруженных сил и органов власти, в том числе в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.

В 2017 году Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против КНДР, предусматривающие отказ от найма северокорейской рабочей силы и высылку уже находившихся в третьих странах рабочих к концу 2019 года. В декабре 2023 года директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Москва выполнила свои обязательства в рамках соответствующей резолюции СБ ООН.