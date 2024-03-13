 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Арестованный в России за шпионаж кореец оказался миссионером

Reuters: арестованный в РФ за шпионаж гражданин Южной Кореи был миссионером
Гражданин Южной Кореи, арестованный за шпионаж в России, был пастором-миссионером и работал с перебежчиками и трудовыми мигрантами из КНДР. По данным Yonhap, он мог помогать некоторым из них с побегом с родины
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун, арестованный за шпионаж в России, был пастором-миссионером, работавшим с перебежчиками из Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на организацию Global Love Rice Sharing Foundation, в которой работал мужчина.

Фонд базируется в южнокорейском городе Инчхон, а Пэк был его представителем в России. Глава фонда, преподобный Ли Сун рассказал Reuters, что Пэк был «добросовестным и глубоко религиозным человеком», а в его обязанности входило оказание помощи трудовым мигрантам, нуждающимся и людям, оказавшимся в трудной ситуации. В беседе с изданием NK News глава организации отдельно отметил, что в основном Пэк работал с российскими, северокорейскими и тайскими рабочими во Владивостоке.

Обвинения в шпионаже он назвал «абсолютно абсурдными» и «совершенно не соответствующими действительности». «Похоже, что действия России могут быть вызваны тем, что наше правительство поддерживает Украину, защищая свободу и демократию, из-за чего возникло неправильное представление о том, что наши пасторы и миссионеры якобы занимаются шпионажем или передачей разведывательной информации», — предположил Ли.

В России арестовали корейца по статье о шпионаже
Политика
Фото:URA.RU / ТАСС

Об аресте Пэка стало известно 11 марта. По данным ТАСС, 53-летнего мужчину задержали во Владивостоке, где его арестовали и этапировали в Москву для проведения следственных действий. Затем Лефортовский суд Москвы назначил ему арест на три месяца. Это первый случай, когда в России по обвинению в шпионаже был арестован гражданин Южной Кореи, пишет Yonhap.

12 марта российское агентство также сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что подозреваемый представлялся писателем и получал сведения, составляющие гостайну, в одном из мессенджеров. Утверждается, что затем Пэк должен был передать информацию иностранным спецслужбам, но каким именно — не уточняется. МИД Южной Кореи заявил, что поддерживает связь с российскими коллегами по данному вопросу, а арестованный мужчина получил необходимую консульскую помощь.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что на протяжении последних десяти лет Пэк совершал регулярные поездки между Китаем и Владивостоком, Уссурийском и Хабаровским краем, где оказывал поддержку северокорейским рабочим и перебежчикам. Один из его знакомых рассказал изданию, что Пэк даже помогал некоторым гражданам КНДР в организации побега.

Читайте на РБК Pro
Почему гособлигации Армении могут принести 25% в год и нужно ли их брать
Что еще, кроме плохой логистики, убивает продажи: разбор главных причин
Мобильный банкинг доступнее, чем канализация: нюансы бизнеса в Африке
Дофаминовая петля: почему люди так любят Reels и как это использовать

Ли это опровергает. «Мы ничего не знаем о такой деятельности, и если бы мы узнали, что он этим занимается, то не одобрили бы. Подобные вещи подвергают наших миссионеров риску ареста и использования в политических целях», — заявил он Reuters.

Reuters узнал об укреплении границы Северной Кореи с Китаем и Россией
Политика
Фото:Yonhap / EPA / ТАСС

По данным ТАСС, в 2020 году Пэк зарегистрировал в России туристическую компанию «Белый камень». Согласно финансовой отчетности, в ней были трудоустроены три человека, а в 2023 году она понесла убытки в почти 4,5 млн руб. Собеседники Yonhap заявили, что Пэк зарегистрировал компанию для получения деловой визы на длительный срок.

По ст. 276 УК ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Статья о шпионаже применяется в отношении людей с иностранным гражданством и лиц без гражданства, которые подозреваются в похищении, сборе и хранении сведений, составляющих государственную тайну, данных, собранных по заданию иностранной разведки для использования против безопасности России, ее вооруженных сил и органов власти, в том числе в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.

В 2017 году Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против КНДР, предусматривающие отказ от найма северокорейской рабочей силы и высылку уже находившихся в третьих странах рабочих к концу 2019 года. В декабре 2023 года директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Москва выполнила свои обязательства в рамках соответствующей резолюции СБ ООН.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Южная Корея Северная Корея шпионаж
Материалы по теме
В России арестовали корейца по статье о шпионаже
Политика
Рекордное число россиян попросили убежище в Южной Корее за год
Общество
Северная Корея разорвала экономические отношения с Южной Кореей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
Лукашенко упростил отчуждение имущества лиц из недружественных стран Политика, 14:23
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 14:22
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 14:17
WSJ узнала, что США могут рассмотреть поставку дальнобойных ATACMS Киеву Политика, 14:17
Почему гособлигации Армении могут принести 25% в год и нужно ли их брать Pro, 14:10
В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 14:06
Стоимость паркингов в новостройках Москвы выросла в 1,5 раза за пять лет Недвижимость, 14:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Приток средств в биткоин-ETF превысил $1 млрд за день. Это новый рекорд Крипто, 13:56
Решетников заявил, что Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ Технологии и медиа, 13:56
Opta подсчитала, что Ивич был лучшим тренером «Краснодара» по очкам в РПЛ Спорт, 13:53
В Минобороны сообщили о перехвате еще одного дрона в Белгородской области Политика, 13:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:39
В Москве появился новый девелопер: чем займется BMS Development Group Недвижимость, 13:38
В Курской области второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 13:33