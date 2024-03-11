В России арестовали корейца по статье о шпионаже

Мужчину задержали во Владивостоке, откуда этапировали в Москву для проведения следственных действий, сообщил источник ТАСС. Дела о шпионаже рассматривают в закрытом режиме

Фото: URA.RU / ТАСС

По статье о шпионаже (ст. 276 УК) арестован Пэк К., свидетельствует картотека Лефортовского суда Москвы, куда поступило ходатайство о продлении ему ареста. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Южной Кореи Пэк Вон Суне. Агентство также пишет, что это первый случай, когда по статье о шпионаже задержали гражданина Южной Кореи.

Собеседник агентства рассказал, что мужчину задержали во Владивостоке, где его арестовали и этапировали в Москву для проведения следственных действий. Агентство передает, что московский суд продлил ему арест на три месяца.

По ст. 276 УК грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Статья о шпионаже применяется в отношении людей с иностранным гражданством и лиц без гражданства, которые подозреваются в похищении, сборе и хранении сведений, составляющих государственную тайну, данных, собранных по заданию иностранной разведки для использования против безопасности России, ее вооруженных сил и органов власти, в том числе в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Лефортовского суда, в посольство Южной Кореи в России, направил запрос в пресс-центр МВД России.