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МЧС направит дополнительные силы к месту обрушения на руднике «Пионер»

МЧС направит дополнительные силы к месту обрушения на руднике в Амурской области
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительные силы к месту обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области, где, по предварительной информации областной прокуратуры, под завалом находятся 15 горняков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удается проходить 100–200 м за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, есть крупногабаритные камни», — отметил Куренков.

В МЧС добавили, что на помощь следуют спасатели из Приморья, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. Вертолеты и самолеты готовы к перевозке насосных систем. Для оказания психологической поддержки сформирована группа специалистов.

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Обвал произошел на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области 18 марта. В области ввели режим ЧС на региональном уровне. 19 марта в 7:04 по мск МЧС сообщило о вывозе около 3 тыс. куб. м. грунта из транспортного уклона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ. Дело завели по ст. 216 УК. Виновным по ней может грозить до семи лет лишения свободы.

По информации следствия, во время работ в горной выработке подземного рудника обрушилась порода. В результате в шахте были заблокированы работники подрядной организации.

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Теги
Амурская область рудник обрушение МЧС
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