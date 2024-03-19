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Итоги 2023 года метеорологи назвали «красным сигналом тревоги» всему миру

ВМО: 2023 год побил множество рекордов в связи с потеплением климата на планете
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В 2023 году были побиты рекорды по уровню парниковых газов, приземных температур, теплосодержанию и закислению океана, повышению уровня моря, уменьшению морского ледового покрова в Антарктике и отступлению ледников. К таким выводам пришла Всемирная метеорологическая организация (ВМО), главные тезисы ее доклада опубликованы на сайте организации.

В докладе о состоянии глобального климата подтверждается, что 2023 год станет самым жарким годом в истории наблюдений, причем с большим отрывом от предыдущих рекордов.

«Никогда еще мы не были так близки, пусть и на временной основе, к нижнему пределу в 1,5°C, установленному Парижским соглашением по изменению климата <...>. Сообщество ВМО подает всему миру красный сигнал тревоги», — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

В среднестатистический день в 2023 году почти треть мирового океана была охвачена морской волной тепла, от которой страдали жизненно важные экологические и продовольственные системы. К концу 2023 года более 90% поверхности океана в течение года подверглись воздействию волн тепла.

По предварительным данным, глобальный набор эталонных ледников пережил самую большую убыль льда за всю историю наблюдений (с 1950 года), вызванную экстремальным таянием как в западной части Северной Америки и в Европе. Протяженность антарктического морского льда оказалась самой низкой за всю историю наблюдений.

Несмотря на это, в 2023 году прирост мощностей возобновляемых источников энергии увеличился почти на 50% по сравнению с 2022 годом и составил в общей сложности 510 ГВт. Это самый высокий показатель за последние два десятилетия.

Февраль 2024 года оказался самым теплым в мире за всю историю наблюдений
Общество
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

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Судя по данным о первых месяцах 2024 года, указанные учеными тренды продолжились. Февраль стал самым теплым во всем мире за всю историю наблюдений, сообщили специалисты европейской климатической службы Copernicus.

Средняя температура на планете в феврале составила более плюс 13 градусов Цельсия. По данным метеорологов, это уже девятый месяц подряд, ставший наиболее теплым в истории наблюдений.

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Теги
ВМО глобальное потепление изменение климата
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