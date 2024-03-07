Февраль 2024 года оказался самым теплым в мире за всю историю наблюдений
Февраль 2024 года стал самым теплым во всем мире за всю историю наблюдений, сообщили специалисты европейской климатической службы Copernicus.
Средняя температура на планете в феврале составила более плюс 13 градусов Цельсия.
«Средняя температура приземного воздуха ERA5 составила плюс 13,54 градуса Цельсия, что на 0,81 градуса Цельсия выше среднего значения февраля 1991–2020 годов и на 0,12 градуса Цельсия выше температуры предыдущего самого теплого февраля 2016 года», — говорится в сообщении.
По данным метеорологов, это уже девятый месяц подряд, ставший наиболее теплым в истории наблюдений.
Температура в Европе была на 3,30 градуса Цельсия выше средних показателей за февраль 1991–2020 годов. Также температуру выше среднего отмечали в северной Сибири, центральной и северо-западной части Северной Америки, на большей части территории Южной Америки, в Африке и в Западной Австралии.
Специалисты отметили рост глобальной средней температуры. Данный показатель с марта 2023 года по февраль 2024 года стал самым высоким за всю историю наблюдений. Средняя температура увеличилась на 0,68 градуса Цельсия в сравнении с усредненными данными за 1991–2020 годы и на 1,56 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальным периодом 1850–1900 годов.
Прошедшей зимой на территории от юго-запада Европы до Кавказа и юго-запада России метеорологи также зафиксировали повышенную влажность и осадки, вызванные низким давлением в атмосфере этих регионов.
Синоптики по всему миру фиксируют повышение температур. В частности, в Москве январь стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура в этом месяце в столице составляла плюс 0,1 градуса. Показатель превысил норму на 9,2 градуса.
В начале года ученые предупредили, что 2024-й может стать рекордно жарким. Повышение температуры будет связано с Эль-Нино — потеплением верхнего слоя Тихого океана.
На климатическом саммите ООН в декабре 2023 года заявили, что к последствиям изменения климата уязвимы 3,3 млрд человек. Ученые сообщили, что в мире каждая четвертая смерть связана с экологическими причинами.
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