Bloomberg узнал, что Трамп передумал идти на выборы в паре с Рамасвами

Вивек Рамасвами (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Экс-президент США и кандидат на переизбрание главой государства Дональд Трамп исключил республиканца Вивека Рамасвами из перечня кандидатов на пост вице-президента в своей администрации. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Трамп, по их данным, лично сказал Рамасвами, что отклоняет его кандидатуру. В то же время экс-президент не исключил его назначение на должность министра внутренней безопасности и другие посты.

При выборе кандидатов на должности Трамп учитывает такие факторы, как лояльность, идеологическая совместимость и «электоральная сила», сообщили источники, знакомые с ходом дискуссий. Трамп хочет видеть кандидатом на пост вице-президента человека, который поможет ему получить ощутимое преимущество против действующего главы государства президента Джо Байдена, рассказали изданию собеседники.

Трамп признался близким советникам и союзникам, что ни одно из имен в перечне кандидатов на пост не производит на него должного впечатления. По словам источников, близких к Трампу, этот список стал только длиннее.

На другие должности в будущей администрации команда Трампа рассматривает губернатора Северной Дакоты Дуга Бургама, члена палаты представителей Элизу Стефаник и бывшего торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, пишет Bloomberg. Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти рассматривается как основной кандидат на пост главы аппарата Белого дома, утверждает агентство.

Рамасвами также баллотировался на пост президента США. Позднее он оказался от участия в гонке и поддержал Трампа. Газета The New York Times писала со ссылкой на результаты опроса, что он был одним из наиболее популярных кандидатов на пост вице-президента наряду с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм (оба набрали по 15% голосов).

В середине марта и Трамп, и Байден в ходе кокусов и праймериз набрали более 50% голосов, необходимых им для выдвижения от Республиканской и Демократической партий соответственно.