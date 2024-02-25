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Выборы президента США ,  
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Рамасвами стал одним из лидеров среди кандидатов в вице-президенты США

Республиканцы сочли Рамасвами одним из лидеров в борьбе за пост вице-президента
Сюжет
Выборы президента США
Республиканцы хотят видеть на посту вице-президента вышедшего из президентской гонки бизнесмена Рамасвами или губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. По результатам опроса, 94% членов партии поддерживают Трампа

Предприниматель Вивек Рамасвами, отозвавший свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, стал одним из наиболее популярных кандидатов на пост вице-президента по результатам опроса участников конференции консервативных политических действий (CPAC, крупнейший форум республиканцев), передает The New York Times.

Рамасвами получил 15% голосов. Столько же набрала губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Республиканцы считают, что в случае победы Дональд Трамп должен выбрать одного из них на роль своего заместителя. За кандидатуру Трампа на должность главы государства выступили 94% опрошенных, еще 5% поддержали экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Ранее она проиграла Трампу на праймериз в своем штате: экс-президент набрал 59,8% голосов, а Хейли — 39,5%. Однако она заявила, что не планирует выходить из гонки.

Третье место среди кандидатов в вице-президенты по итогам опроса республиканцев заняла бывшая конгрессвумен Тулси Габбард (9%), за ней следуют сенатор из Южной Каролины Тим Скотт и член палаты представителей от Нью-Йорка Элиза Стефаник (по 8%).

Среди других кандидатов на пост вице-президента от республиканцев назывались телеведущий Такер Карлсон, соперник Трампа в борьбе за пост президента Роберт Кеннеди-младший, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс и др. Последнего участники форума выбрали «любимым сенатором», однако он набрал 2% как кандидат на должность вице-президента, уступив Карлсону и Кеннеди-младшему.

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Рамасвами завершил свою президентскую кампанию в середине января после первых республиканских кокусов в Айове, где он занял четвертое место. Он поддержал кандидатуру Дональда Трампа. Рамасвами говорил, что считает себя и Трампа единственными кандидатами, которые придерживаются принципа «Америка прежде всего». Предприниматель стал самым молодым участников президентской гонки — ему 38 лет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
вице-президент республиканцы Дональд Трамп Вивек Рамасвами
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