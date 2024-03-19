 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Пашинян поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Премьер-министр Армении Пашинян направил Путину поздравительное послание
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента России, сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — говорится в послании.

Пашинян добавил, что надеется на развитие диалога «во всех областях двусторонних интересов».

Лидеры Китая, Казахстана и Азербайджана поздравили Путина с победой
Политика
Владимир Путин

Накануне Путина поздравил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он назвал его победу на выборах президента «убедительной».

18 марта российского президента поздравили в том числе лидер Китая Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Владимир Путин на выборах набрал 87,28%, сообщила ЦИК после обработки 100% протоколов. Выборы президента России прошли 15–17 марта.

Читайте на РБК Pro
Как повысить инвестиционную ценность компании
Скажи «poop»: какой путь прошло человечество, чтобы получить ChatGPT
Смерть собственника не конец бизнеса: как личные фонды защищают капитал
Лекарства от ожирения на $1 трлн: кто будет лидером рынка — The Economist

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
Персоны
Армения Никол Пашинян Владимир Путин победа выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с победой на выборах
Политика
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Политика
Путин поблагодарил проигравших кандидатов за цивилизованную кампанию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Прокуратура Нидерландов ответила на вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 13:46
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 13:45
При обстреле Лисичанска пострадали шесть квартир в девятиэтажке Политика, 13:43
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР Политика, 13:43
Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ Политика, 13:32
В Москве новостройки на котловане оказались на 16% дешевле готовых Недвижимость, 13:31
Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде Спорт, 13:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Блогер Лерчек подала на развод Общество, 13:31
Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов Спорт, 13:30
Суд вынес приговор бывшей переводчице посольства Швейцарии Общество, 13:29
Песков ответил на вопрос о первой поездке Путина за рубеж после выборов Политика, 13:24
Как повысить инвестиционную ценность компании Pro, 13:18
Минфин задумал снять одно из ограничений для работы мигрантов по патентам Общество, 13:08
Блинкен заявил о голодании всего населения сектора Газа Политика, 13:06