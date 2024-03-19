Пашинян поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Владимир Путин и Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента России, сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — говорится в послании.

Пашинян добавил, что надеется на развитие диалога «во всех областях двусторонних интересов».

Накануне Путина поздравил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он назвал его победу на выборах президента «убедительной».

18 марта российского президента поздравили в том числе лидер Китая Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Владимир Путин на выборах набрал 87,28%, сообщила ЦИК после обработки 100% протоколов. Выборы президента России прошли 15–17 марта.