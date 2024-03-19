Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье

Олег Васнецов (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел республики из-за открытия в непризнанном Приднестровье участков для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства.

«Посол России прибыл в МИД Молдавии, куда его вызвали в связи с проведением голосования в Приднестровье на выборах президента России», — сообщили в пресс-службе.

Москва и Кишинев не пришли к единому мнению о голосовании за президента России на территории Молдавии. В феврале 2024 года России разрешили открыть только один избирательный участок в здании посольства. Власти страны заявили о неприемлемости проведения голосования в Приднестровье.

Однако 11 марта информагентство «Новости Приднестровья» сообщило, что в непризнанной республике будут открыты шесть участков для голосования российских граждан. Российского посла в связи с инцидентом вызвали в МИД Молдавии и выразили протест. Васнецов подчеркнул, что у российских граждан есть право принимать участие в голосовании.

18 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика отреагирует на открытие Москвой участков в Приднестровье. Решение российских властей подрывает суверенитет и территориальную целостность Молдавии, добавила Санду.