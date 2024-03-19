Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье
Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел республики из-за открытия в непризнанном Приднестровье участков для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства.
«Посол России прибыл в МИД Молдавии, куда его вызвали в связи с проведением голосования в Приднестровье на выборах президента России», — сообщили в пресс-службе.
Москва и Кишинев не пришли к единому мнению о голосовании за президента России на территории Молдавии. В феврале 2024 года России разрешили открыть только один избирательный участок в здании посольства. Власти страны заявили о неприемлемости проведения голосования в Приднестровье.
Однако 11 марта информагентство «Новости Приднестровья» сообщило, что в непризнанной республике будут открыты шесть участков для голосования российских граждан. Российского посла в связи с инцидентом вызвали в МИД Молдавии и выразили протест. Васнецов подчеркнул, что у российских граждан есть право принимать участие в голосовании.
18 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика отреагирует на открытие Москвой участков в Приднестровье. Решение российских властей подрывает суверенитет и территориальную целостность Молдавии, добавила Санду.
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