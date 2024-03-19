В мэрии назвали планы строительства жилья по реновации на 2024 год

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Не менее 1,5 млн кв. м жилья введут в эксплуатацию в столице в 2024 году в рамках программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, более 50 тыс. москвичей переедут в новые квартиры уже в этом году. «Программа уже вышла на рельсы масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения, — подчеркнул глава столичного градостроительного комплекса. — В планах только на этот год ввод более 1,5 млн кв. м нового жилья».

Бочкарев уточнил, что сейчас столичные проектировщики и строители работают на 600 площадках, рассчитанных более чем на 10 млн кв. м жилья. В ближайшие три года к переезду будут готовиться 170 тыс. жителей старых домов.

Ранее, подводя промежуточные итоги программы реновации, заммэра сообщил, что с начала ее реализации в столице завершено расселение 600 домов. Таким образом, в новые квартиры переехали почти 130 тыс. жителей, еще примерно 26 тыс. находятся в процессе переезда. При этом глава стройкомплекса уточнил, что более трети расселенных домов приходится на 2023 год.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram уточнил, что на данный момент объем строительства по замене старого жилого фонда новыми домами составляет около 2 млн кв. м, которые позволят обеспечить жильем более 70 тыс. человек.

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, или более 350 тыс. квартир. Новое жилье в рамках программы должны получить более 1 млн москвичей. Первая волна реновации завершится до конца 2024 года.