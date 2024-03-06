В мэрии подвели промежуточные итоги работы программы реновации

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С начала реализации программы реновации в столице завершено расселение 600 домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в новые квартиры переехали почти 130 тыс. жителей, еще примерно 26 тыс. находятся в процессе переезда. При этом глава Стройкомплекса уточнил, что более трети расселенных домов приходится на 2023 год.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, расселенные дома располагаются во всех округах столицы. В частности, в Восточном административном округе их количество составляет 91, в Юго-Восточном — 80, в Западном — 73.

Таким образом, Москва является одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с 3 млн кв. м в год до 5–7 млн «квадратов».

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, в которых расположено более 350 тыс. квартир. Новое жилье в рамках программы должны будут получить более 1 млн москвичей. Первая волна реновации должна завершиться до конца 2024 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что новоселье по программе реновации отпраздновали уже почти 130 тыс. москвичей, а еще порядка 26 тыс. жителей города пока оформляют необходимые для переезда документы или находятся в процессе переселения. Градоначальник уточнил, что на месте старого жилого фонда строители возводят новые дома. На данный момент объем подобного строительства составляет около 2 млн кв. м, которые позволят обеспечить жильем более 70 тыс. человек.