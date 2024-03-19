Захарова отвергла связь с Россией слов Пашиняна о войне с Азербайджаном
Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе военного конфликта с Азербайджаном не связано с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.
«<...> Заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване», — написала она.
Заявление Пашиняна — результат консультаций Еревана с западными партнерами, уточнила Захарова.
Утром 19 марта Баку и Ереван начали процедуру определения границ — делимитации и демаркации — между странами. По словам Пашиняна, процесс необходимо, чтобы «не допустить войны».
Премьер заявил о возможности начала войны с Азербайджаном «в конце недели», если не решат спорные вопросы. Пашинян подчеркнул, что Армения не должна допустить войны с Азербайджаном.
Последнюю встречу по вопросу определения границ между странами проводили в начале марта. Тогда Пашинян заявил, что делимитацию границ нужно проводить по каждой области отдельно с воспроизведением участков границы на карте. В ходе мартовский переговоров Баку потребовал от Еревана освободить восемь сел на границе государств.
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