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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Захарова отвергла связь с Россией слов Пашиняна о войне с Азербайджаном

Захарова: заявление Пашиняна о войне с Азербайджаном не связано с Россией
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе военного конфликта с Азербайджаном не связано с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

«<...> Заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване», — написала она.

Заявление Пашиняна — результат консультаций Еревана с западными партнерами, уточнила Захарова.

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Утром 19 марта Баку и Ереван начали процедуру определения границ — делимитации и демаркации — между странами. По словам Пашиняна, процесс необходимо, чтобы «не допустить войны».

Премьер заявил о возможности начала войны с Азербайджаном «в конце недели», если не решат спорные вопросы. Пашинян подчеркнул, что Армения не должна допустить войны с Азербайджаном.

Последнюю встречу по вопросу определения границ между странами проводили в начале марта. Тогда Пашинян заявил, что делимитацию границ нужно проводить по каждой области отдельно с воспроизведением участков границы на карте. В ходе мартовский переговоров Баку потребовал от Еревана освободить восемь сел на границе государств.

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Армения Азербайджан Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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