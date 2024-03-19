Пользователи второй день подряд жалуются на сбои у «МегаФона»
Пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного оператора «МегаФон», свидетельствуют данные ресурсов «Сбой.рф» и Downradar. Есть жалобы на проблемы с доступом в интернет и голосовой связью.
В комментариях в сообществе «МегаФона» во «ВКонтакте» о проблемах с интернетом сообщили жители Твери, Чебоксар, Ростовской области.
Накануне клиенты «МегаФона» также столкнулись с техническими неполадками. Количество жалоб 18 марта превышало 2,2 тыс. Больше всего сообщений о сбое пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Оператор вечером сообщил, что «фиксирует частичное восстановление».
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