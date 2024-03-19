Правовое управление Думы не одобрило отзыв особого статуса Ельцин-центра
Правовое управление Госдумы вынесло отрицательное заключение на законопроект, который предусматривает лишение Ельцин-центра статуса президентского. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Автор инициативы — депутат от КПРФ Владимир Исаков. Он внес документ в Госдуму в январе 2024 года. Законопроект создан «в целях восстановления исторической справедливости и недопущения искажения истории», утверждал парламентарий.
«Существование Центра исторического наследия имени Б.Н.Ельцина в таком виде, какой он есть сейчас, создает угрозу национальному единству и раскалывает российское общество», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Управление Госдумы пришло к выводу, что поправки в закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», которые предусматривает проект, не соответствуют их целям деятельности, изложенным в самом законе.
К последним относятся изучение и публичное представление исторического наследия президента, прекратившего исполнение своих полномочий, «как неотъемлемой части новейшей истории России», уточняется в заключении.
Кроме того, проект не обеспечивает комплексного подхода при внесении поправок в закон и не определяет правового статуса уже созданного центра, сочли в управлении.
Документ предлагает расширить цели деятельности центров и обязать их предоставлять объективную оценку деятельности главы государства, ушедшего с должности после 1 января 2000 года. Это положение законопроекта «не отвечает требованиям определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, поскольку не содержит критериев оценки объективности такой деятельности», говорится в заключении.
Ельцин-центр занимается сохранением, изучением и осмыслением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х.
В июне 2023 года замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что ведомство проверяет Ельцин-центр на предмет деятельности иноагента. Позднее в министерстве заявили, что не могут проверять учреждение согласно закону, регулирующему его деятельность, равно как и признать иноагентом. Центр также не должен ежегодно отчитываться о своей деятельности, расходовании средств.
В Ельцин-центре подчеркивали, что отчетность организации «абсолютно прозрачна и публикуется на сайте».
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