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На вице-мэра Тулуна надели наручники в рабочем кабинете

Вице-мэра Тулуна задержали по делу о превышении должностных полномочий

На вице-мэра Тулуна надели наручники в рабочем кабинете
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Вице-мэра Тулуна в Иркутской области Елену Абрамову задержали в рабочем кабинете. Об этом сообщил местный портал Ircity со ссылкой на управление Следственного комитета России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК, сообщил портал «Иркутск Сегодня».

Следователи допрашивают свидетелей, решается вопрос о мере пресечения. По версии следствия, Абрамова, которая исполняла обязанности мэра с 2019 по 2021 год, переводила подчиненным повышенные премии, а после требовала отдать ей часть этих премий.

В Иркутской области по подозрению в мошенничестве задержали мэра Тулуна
Политика
Игорь Карих

В октябре 2023 года в Иркутске задержали мэра Тулуна Юрия Кариха. Его подозревают в мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья.

По версии следствия, Карих вместе с подчиненными в 2019 году придумал схему по незаконному вселению людей в аварийное жилье, которых затем расселяли как нуждающихся в переселении. Суд отправил Кариха в СИЗО до 30 ноября.

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В 2019 году Тулун сильно пострадал от разрушительных паводков, прошедших в Иркутской области. Для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа.

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Теги
Иркутская область задержание мошенничество
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